Nelson Vivas decidió dejar el fútbol definitivamente

Fotos Nelson Vivas.

En las últimas horas, se conoció que Nelson Vivas decidió darle prioridad a su familia y por lo tanto abandona el fútbol de forma definitiva. El ahora ex DT se juntó con su cuerpo técnico y les comunicó de su decisión de no seguir en actividad.

“Ellos tiene derecho de seguir su camino y es mi deber no arrastrarlos en esto que he meditado y decidido por convicción: hoy no estoy dispuesto a que el fútbol maneje mi vida, estoy fuera del fútbol”, le dijo Vivas a Télam.

El entrenador confesó que recibió ofertas de varios clubes argentinos, aunque prefirió reservarse los nombres, como así también del Bucamaranga de Colombia, de Sporting Cristal de Perú y de Universidad Católica, pero una charla con su hija fue lapidaria: “Papá, no quiero que te vayas”.

“Ahí mismo terminé de convencerme de que no estoy dispuesto a que me pase lo mismo que con mis hijos más grandes en mis años de jugador, cuando mi vida era entrenar, concentrar y jugar; jugar, entrenar y volver a concentrar”, cerró.