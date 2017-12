Buffarini: "Lammens me robó y me dijo que soy de la B"

Fotos Buffarini, duro con Lammens.

Hoy 21:21 -

En las últimas horas, el flamante refuerzo de Boca, Julio Buffarini tuvo palabras poco elogiosas para Matías Lammens, presidente de San Lorenzo. Según lo manifestado por el futbolista, el titular del “Ciclón” le dijo que “era de la B”.

“Me robó el 15% de mi venta, le pedí aumento, me forreó, me dijo 'Vos venís de la B'. Ahora salió a decir que le mandó una propuesta a mi representante. Sólo llamó para decir que ellos querían quedar bien parados. Y que ese puesto está muy bien cubierto, que no gastaba plata ni en pedo para traerme”, declaró “Buffa”.

En el mismo sentido, cerró: “Dijo que yo tenía 29 años, que Salazar y el chileno Díaz estaban por encima mío. Después dijo que mandó una propuesta igual que la de Boca. Es mentira”.