CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 29 de Diciembre 2017

A LAS 23.30 CINE: TESIS SOBRE UN HOMICIDIO.

29/12/2017 -

CANAL 7

08.00 NICK JR.

09.30 CINE. SHILOH 2

11.00 CINE. LOCAS VACACIONES

SOBRE RUEDAS

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA

MATUTINA

11.45 CINE. LOCAS VACACIONES

SOBRE RUEDAS (CONTINUACIÓN)

12.45 LOS SIMPSONS

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA

VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

14.30 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ?

16.00 ELIF

17.15 MAR DE AMORES

19.15 SORTEO DE FIN DE AÑO

TARJETA SOL Y BSE

20.45 NOTICIERO 7 - EDIC. CENTRAL

21.40 MARCELO ARCE Y LA

MÚSICA DE TODOS LOS TIEMPOS

21.45 EL SULTÁN

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA

NOCTURNA

22.45 EL SULTÁN

(CONTINUACIÓN)

23.30 CINE: TESIS SOBRE UN

HOMICIDIO

01.00 #HASHTAGVIAJEROS

01.15 STAFF

01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN


AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INFAMA

18.50 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 POLÉMICA EN EL BAR


CANAL 9

14.15 CONFRONTADOS

15.30 MI ADORABLE MALDICIÓN

17.00 LA DOBLE VIDA DE ESTELA CARRILLO

17.50 TODAS LAS TARDES


TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CLÁSICO NACIONAL

18.00 VIDA

19.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

20.00 COCINEROS DE NOCHE


CANAL 13

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.30 ÉSTE ES EL SHOW

18.30 A TODO O NADA

20.00 TELENOCHE

21.30 LAS ESTRELLAS


CANAL14

12.00 ANIMALANDIA

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 QUIÉN NOS ENTIENDE

14.00 NOTICIERO 7 - (1ª EDICIÓN)

15.00 BÁSQUET FEMENINO: DEFENSORES VS. RED STAR - JUEGO 3

17.00 DE A DOS

18.00 VA DE NUEVO

18.30 PAYE

19.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

20.00 TICKET AL SHOW

21.00 EN VIAJE

21.30 NOTICIERO 7 - (2ª EDICIÓN)

22.30 ESTUDIO ABIERTO


CANAL 4

14.30 MUNDO MITRE

16.30 LOS TUERKAS

17.00 POLI 24

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 TENDENCIAS

19.30 TE QUIERO BANDA

20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE

21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN CENTRAL

22.00 SIN PROTOCOLO

22.30 BACK IN TIME

23.00 EL MIRADOR


PELÍCULAS

CINEMAX

06.39 SEMBRADORES DE OPTIMISMO -

HAITI

06.51 DE ROMA CON AMOR

09.06 PLAN DE VUELO

10.55 PARANOIA

12.55 LA CAJA

15.10 DEATH RACE. LA CARRERA DE LA

MUERTE

17.08 EL SEXTO SENTIDO

19.11 CONTRACARA

22.00 DEATH RACE. LA CARRERA DE LA

MUERTE

23.59 GANGSTER AMERICANO

TCM

06.00 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

06.50 LA PANTERA ROSA

07.30 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)

07.56 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)

08.22 LA NIÑERA

08.48 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

09.38 LA PANTERA ROSA

10.08 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)

10.34 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)

11.00 LA NIÑERA

11.26 EL TERROR DE LAS CHICAS

13.13 EL HOMBRE DE LA CASA

15.02 LA HORA 25

17.27 EL DORADO

19.48 EL SANTO

22.00 LA NARANJA MECÁNICA

TNT

06.00 LA PELÍCULA DE STITCH

07.09 JOBS

09.30 BIENVENIDO A LA JUNGLA

11.14 HECHIZADA

13.13 VALIENTE

14.58 PAPELES EN EL VIENTO

16.57 UN HOMBRE DIFERENTE

18.59 HARRY POTTER Y LA PIEDRA

FILOSOFAL

22.00 HARRY POTTER Y EL CÁLIZ DE

FUEGO

00.53 LIGERAMENTE EMBARAZADA

UNIVERSAL CHANNEL

09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S18

09.50 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S18

10.40 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S18

11.30 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S18

12.25 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S19

13.25 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S19

14.25 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S19

15.25 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S19

16.25 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S19

17.25 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S19

18.25 MISIÓN. IMPOSIBLE - PROTOCOLO

FANTASMA

21.00 RÁPIDOS Y FURIOSOS 6

23.30 TORTUGAS NINJA

01.30 LOS VIGILANTES

STUDIO UNIVERSAL

09.05 ¿Y DÓNDE ESTÁ EL PILOTO?

11.00 ¡QUÉ LINDA ADIVINA!

13.15 COCODRILO DUNDEE

15.20 COCODRILO DUNDEE II

17.40 UN PUEBLO LLAMADO DANTE’S PEAK

20.00 TIBURÓN

22.30 GARRAS

24.50 FULLSCREEN

01.20 UN PUEBLO LLAMADO

DANTE’S PEAK


A DÓNDE IR

CASA DEL FOLCLORISTA

(PARQUE AGUIRRE)

+HOY A LAS 23. “LA FIESTA DEL

ACORDEÓN SANTIAGUEÑO”,

CRISTIAN PÁEZ, ARMANDITO

SANTILLÁN, FREDDY PÁEZ Y

ARTISTAS INVITADOS.

+SÁBADO 30, A PARTIR DE LAS

23, LA CRUZA DANZA, TRÍO

SANTIAGUEÑO, Y RECITAL DE

CLODOMIRA CANTO.

CASA TERRAVIVA

(SAN MARTÍN Y SANTA FE)

* SÁBADO 30, A LAS 22,

RECITAL DE HORACIO BANEGAS.

CON INVITADOS. HORACIO

CELEBRARÁ SU CUMPLEAÑOS.

CARPA DEL HECHICERO

(CLODOMIRA)

EL LUNES 1º DE ENERO DE

2018, DESDE LAS 20, FRANCO

ARROYO, LOS CAPIS Y LA BANDA

ULISERA.

CLUB OLD LIONS

(COSTANERA)

+JUEVES 4 DE ENERO,EN EL 47º

FESTIVAL DE LA CHACARERA,

RALY BARRIONUEVO, TANTA,

ARIEL CAMAÑO, ÁLVARO

OTINETTI, ENTRE OTROS.

+VIERNES 5, EN EL 47º FESTIVAL

DE LA CHACARERA, NÉSTOR

GARNICA, EL VISLUMBRA

DEL ESTEKO, DANY HOYOS,

DEMI CARABAJAL, ENRIQUE

MARQUETTI, ENTRE OTROS.

+SÁBADO 6, EN EL 47º

FESTIVAL DE LA CHACARERA,

DÚO COPLANACU, CUTI Y

ROBERTO CARABAJAL, LAS

SACHAGUITARRAS, KALAMA,

ENTRE OTROS.


CINES

SUNSTAR

STAR WARS EPISODIO VIII

(3D): ACCIÓN, CIENCIA FICCIÓN (+

13 AÑOS)

29/12 - 18:00 (Cast) 21:00 (Subt)

00:00 (Subt)

GUERRA DE PAPÁS 2 (2D):

COMEDIA (ATP)

29/12 - 17:30 (Cast)

EXTRAORDINARIO (2D):

DRAMA (+ 13 AÑOS)

29/12 -30/12- 20:00 (Cast) 22:20

(Subt) 00:40 (Subt)

LA ESTRELLA DE BELÉN

(2D): AVENTURA, ANIMACIÓN

(ATP) 29/12-17:30 (Cast)

LA LIGA DE LA JUSTICIA

(2D): CÓMIC, AVENTURA, ACCIÓN

(+ 13 AÑOS)

29-30-01-02/01 - 19:30 (Cast)

FELIZ DÍA DE TU MUERTE

(2D): TERROR (ATP)

29/12 -30/12- 22:10 (Subt) 00:20

(Subt)

EL GRAN SHOWMAN (2D):

DRAMA, MUSICAL (+ 13 AÑOS)

29/12 - 17:00 (Cast) 19:30 (Cast)

22:00 (Subt) 00:20 (Subt)

STAR WARS EPISODIO VIII

(2D): ACCIÓN, CIENCIA FICCIÓN (+

13 AÑOS)

29/12 - 18:30 (Cast) 21:30 (Subt)

00:30 (Subt)

PROGRAMACIÓN SUJETA A

MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO


HÍPER LIBERTAD

LIGA DE LA JUSTICIA APTA

13 AÑOS (COMPAÑÍA DE PADRE

O TUTOR) CASTELLANO 2D 17:30

(TODOS LOS DÍAS)

31/01 cerrado

GUERRA DE PAPÁS 2 ATP C/

LEYENDA

CASTELLANO 2D 22:10 (TODOS LOS

DÍAS)

31/01 cerrado

LA ESTRELLA DE BELÉN

ATP CASTELLANO 2D 20:00 (TODOS

LOS DÍAS)

31/01 cerrado

STAR WARS: LOS ÚLTIMOS

JEDI APTA 13 AÑOS

(COMPAÑÍA DE PADRE O TUTOR)

CASTELLANO 2D 16:40 - 19:40 -

22:40 (TODOS LOS DÍAS)

31/01 cerrado

EL GRAN SHOWMAN ATP

ESTRENO

CASTELLANO 2D 18:00 - 20:15 -

22:30 (TODOS LOS DÍAS)

31/01 CERRADO


 
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