CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 29 de Diciembre 2017
A LAS 23.30 CINE: TESIS SOBRE UN HOMICIDIO.
Por El Liberal
29/12/2017 -
CANAL 7
08.00 NICK JR.
09.30 CINE. SHILOH 2
11.00 CINE. LOCAS VACACIONES
SOBRE RUEDAS
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA
MATUTINA
11.45 CINE. LOCAS VACACIONES
SOBRE RUEDAS (CONTINUACIÓN)
12.45 LOS SIMPSONS
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN
14.00 SORTEO DE TÓMBOLA
VESPERTINA
14.15 LOS SIMPSONS
14.30 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ?
16.00 ELIF
17.15 MAR DE AMORES
19.15 SORTEO DE FIN DE AÑO
TARJETA SOL Y BSE
20.45 NOTICIERO 7 - EDIC. CENTRAL
21.40 MARCELO ARCE Y LA
MÚSICA DE TODOS LOS TIEMPOS
21.45 EL SULTÁN
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA
NOCTURNA
22.45 EL SULTÁN
(CONTINUACIÓN)
23.30 CINE: TESIS SOBRE UN
HOMICIDIO
01.00 #HASHTAGVIAJEROS
01.15 STAFF
01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INFAMA
18.50 AMÉRICA NOTICIAS
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
CANAL 9
14.15 CONFRONTADOS
15.30 MI ADORABLE MALDICIÓN
17.00 LA DOBLE VIDA DE ESTELA CARRILLO
17.50 TODAS LAS TARDES
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CLÁSICO NACIONAL
18.00 VIDA
19.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
20.00 COCINEROS DE NOCHE
CANAL 13
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.30 ÉSTE ES EL SHOW
18.30 A TODO O NADA
20.00 TELENOCHE
21.30 LAS ESTRELLAS
CANAL14
12.00 ANIMALANDIA
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 QUIÉN NOS ENTIENDE
14.00 NOTICIERO 7 - (1ª EDICIÓN)
15.00 BÁSQUET FEMENINO: DEFENSORES VS. RED STAR - JUEGO 3
17.00 DE A DOS
18.00 VA DE NUEVO
18.30 PAYE
19.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
20.00 TICKET AL SHOW
21.00 EN VIAJE
21.30 NOTICIERO 7 - (2ª EDICIÓN)
22.30 ESTUDIO ABIERTO
CANAL 4
14.30 MUNDO MITRE
16.30 LOS TUERKAS
17.00 POLI 24
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 TENDENCIAS
19.30 TE QUIERO BANDA
20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE
21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN CENTRAL
22.00 SIN PROTOCOLO
22.30 BACK IN TIME
23.00 EL MIRADOR
PELÍCULAS
CINEMAX
06.39 SEMBRADORES DE OPTIMISMO -
HAITI
06.51 DE ROMA CON AMOR
09.06 PLAN DE VUELO
10.55 PARANOIA
12.55 LA CAJA
15.10 DEATH RACE. LA CARRERA DE LA
MUERTE
17.08 EL SEXTO SENTIDO
19.11 CONTRACARA
22.00 DEATH RACE. LA CARRERA DE LA
MUERTE
23.59 GANGSTER AMERICANO
TCM
06.00 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
06.50 LA PANTERA ROSA
07.30 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)
07.56 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)
08.22 LA NIÑERA
08.48 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
09.38 LA PANTERA ROSA
10.08 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)
10.34 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)
11.00 LA NIÑERA
11.26 EL TERROR DE LAS CHICAS
13.13 EL HOMBRE DE LA CASA
15.02 LA HORA 25
17.27 EL DORADO
19.48 EL SANTO
22.00 LA NARANJA MECÁNICA
TNT
06.00 LA PELÍCULA DE STITCH
07.09 JOBS
09.30 BIENVENIDO A LA JUNGLA
11.14 HECHIZADA
13.13 VALIENTE
14.58 PAPELES EN EL VIENTO
16.57 UN HOMBRE DIFERENTE
18.59 HARRY POTTER Y LA PIEDRA
FILOSOFAL
22.00 HARRY POTTER Y EL CÁLIZ DE
FUEGO
00.53 LIGERAMENTE EMBARAZADA
UNIVERSAL CHANNEL
09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S18
09.50 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S18
10.40 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S18
11.30 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S18
12.25 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S19
13.25 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S19
14.25 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S19
15.25 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S19
16.25 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S19
17.25 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S19
18.25 MISIÓN. IMPOSIBLE - PROTOCOLO
FANTASMA
21.00 RÁPIDOS Y FURIOSOS 6
23.30 TORTUGAS NINJA
01.30 LOS VIGILANTES
STUDIO UNIVERSAL
09.05 ¿Y DÓNDE ESTÁ EL PILOTO?
11.00 ¡QUÉ LINDA ADIVINA!
13.15 COCODRILO DUNDEE
15.20 COCODRILO DUNDEE II
17.40 UN PUEBLO LLAMADO DANTE’S PEAK
20.00 TIBURÓN
22.30 GARRAS
24.50 FULLSCREEN
01.20 UN PUEBLO LLAMADO
DANTE’S PEAK
A DÓNDE IR
CASA DEL FOLCLORISTA
(PARQUE AGUIRRE)
+HOY A LAS 23. “LA FIESTA DEL
ACORDEÓN SANTIAGUEÑO”,
CRISTIAN PÁEZ, ARMANDITO
SANTILLÁN, FREDDY PÁEZ Y
ARTISTAS INVITADOS.
+SÁBADO 30, A PARTIR DE LAS
23, LA CRUZA DANZA, TRÍO
SANTIAGUEÑO, Y RECITAL DE
CLODOMIRA CANTO.
CASA TERRAVIVA
(SAN MARTÍN Y SANTA FE)
* SÁBADO 30, A LAS 22,
RECITAL DE HORACIO BANEGAS.
CON INVITADOS. HORACIO
CELEBRARÁ SU CUMPLEAÑOS.
CARPA DEL HECHICERO
(CLODOMIRA)
EL LUNES 1º DE ENERO DE
2018, DESDE LAS 20, FRANCO
ARROYO, LOS CAPIS Y LA BANDA
ULISERA.
CLUB OLD LIONS
(COSTANERA)
+JUEVES 4 DE ENERO,EN EL 47º
FESTIVAL DE LA CHACARERA,
RALY BARRIONUEVO, TANTA,
ARIEL CAMAÑO, ÁLVARO
OTINETTI, ENTRE OTROS.
+VIERNES 5, EN EL 47º FESTIVAL
DE LA CHACARERA, NÉSTOR
GARNICA, EL VISLUMBRA
DEL ESTEKO, DANY HOYOS,
DEMI CARABAJAL, ENRIQUE
MARQUETTI, ENTRE OTROS.
+SÁBADO 6, EN EL 47º
FESTIVAL DE LA CHACARERA,
DÚO COPLANACU, CUTI Y
ROBERTO CARABAJAL, LAS
SACHAGUITARRAS, KALAMA,
ENTRE OTROS.
CINES
SUNSTAR
STAR WARS EPISODIO VIII
(3D): ACCIÓN, CIENCIA FICCIÓN (+
13 AÑOS)
29/12 - 18:00 (Cast) 21:00 (Subt)
00:00 (Subt)
GUERRA DE PAPÁS 2 (2D):
COMEDIA (ATP)
29/12 - 17:30 (Cast)
EXTRAORDINARIO (2D):
DRAMA (+ 13 AÑOS)
29/12 -30/12- 20:00 (Cast) 22:20
(Subt) 00:40 (Subt)
LA ESTRELLA DE BELÉN
(2D): AVENTURA, ANIMACIÓN
(ATP) 29/12-17:30 (Cast)
LA LIGA DE LA JUSTICIA
(2D): CÓMIC, AVENTURA, ACCIÓN
(+ 13 AÑOS)
29-30-01-02/01 - 19:30 (Cast)
FELIZ DÍA DE TU MUERTE
(2D): TERROR (ATP)
29/12 -30/12- 22:10 (Subt) 00:20
(Subt)
EL GRAN SHOWMAN (2D):
DRAMA, MUSICAL (+ 13 AÑOS)
29/12 - 17:00 (Cast) 19:30 (Cast)
22:00 (Subt) 00:20 (Subt)
STAR WARS EPISODIO VIII
(2D): ACCIÓN, CIENCIA FICCIÓN (+
13 AÑOS)
29/12 - 18:30 (Cast) 21:30 (Subt)
00:30 (Subt)
PROGRAMACIÓN SUJETA A
MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
LIGA DE LA JUSTICIA APTA
13 AÑOS (COMPAÑÍA DE PADRE
O TUTOR) CASTELLANO 2D 17:30
(TODOS LOS DÍAS)
31/01 cerrado
GUERRA DE PAPÁS 2 ATP C/
LEYENDA
CASTELLANO 2D 22:10 (TODOS LOS
DÍAS)
31/01 cerrado
LA ESTRELLA DE BELÉN
ATP CASTELLANO 2D 20:00 (TODOS
LOS DÍAS)
31/01 cerrado
STAR WARS: LOS ÚLTIMOS
JEDI APTA 13 AÑOS
(COMPAÑÍA DE PADRE O TUTOR)
CASTELLANO 2D 16:40 - 19:40 -
22:40 (TODOS LOS DÍAS)
31/01 cerrado
EL GRAN SHOWMAN ATP
ESTRENO
CASTELLANO 2D 18:00 - 20:15 -
22:30 (TODOS LOS DÍAS)
31/01 CERRADO