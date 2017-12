FÚNEBRES | 29 de Diciembre de 2017

29/12/2017 -

FALLECIMIENTOS

- Nelly Eufemia Chiacchiera

- Segundo Bautista Garzón (La Banda)

- Aurelio Herrera

- Antonio Allell Atalah (Frías)

- Amelia Argentina Díaz (La Banda)

- María Luisa Coria

- Daniel Orlando González (Las Termas)

- Mario Alejandro Ávila (Villa Robles)

- Yesmina Neme

- Dionicia Pordidia Suárez

- América Esmeralda Aranda

Sepelios Participaciones

ARANDA, AMÉRICA ESMERALDA (q.e.p.d.) Falleció el 27/12/17|. Sus hijos Héctor Ramón, Juan pablo y Juan Carlos; hijos pol. Patricia, nietos Victoria y Sabrina; hermanos Ester y René; sobrinos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 18 en el cementerio de Los Flores, casa de duelo Sor Ana M. Bravo Hernández 111 Bº Alte Brown. Caruso Cia. de Seg. EMPRESA SANTIAGO.

CHIACCHIERA, NELLY EUFEMIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/12/17|. Sus hijos Bibiana, Iris, Juan Carlos y Sergio Abdo h.pol, nietos Erica, Paola y Germán Fuster, Facundo y Gaspar Abdo y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. Cob IOSEP. Servicio REALIZADO POR COMPLEJO PARQUE OLAECHEA 649- T. 4219787.

CHIACCHIERA, NELLY EUFEMIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/12/17|. Aldo Abdala, su esposa Miriam, sus hijas Liliana y Mariela participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CORIA, ANA MARÍA (q.e.p.d) Falleció el 26/12/17|. Oscar Caloso y sus hijos Luis y Paula participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CORIA, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/17|. Sus hijos Nahuel, Daniela, Belén, Vanesa, h.polít. Edgardo, su madre Paola, nietos Tomás, Lara, Mateo, Ciro, Jeremías, Lautaro, Sofía, Pilar, Keila, Gael y demás familiares. Sus restos seran inhumados hoy 9 hs. en el cementerio La Piedad. SERVICIO REALIZADO POR COCHERÍA NORTE. LA PLATA 162- TEL. 4219787.

CUBA, DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/17|. Susana Lares y Carlos Artayer acompañan con pesar a sus hermanos Santos y Chochi. Ruegan oraciones en su memoria.

CUBA, DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/17|. Camilo Zaiek, Norma Beatriz Maza de Zaiek y sus hijos Antonio, Enrique, Martín y Bettina participan su fallecimiento y acompañan a Domingo y Laura en estos momentos de dolor. Sus restos fueron inhumados en cementerio La Piedad.

CUBA, DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/17|. Daniel Giannoni, Carlota Raed de Giannoni, sus hijos Daniel y Milagros acompañan a Domingo (h) en este momento de dolor.

CUBA, DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/17|. Nora R. Rafael de Jiménez, César A. Jiménez, Juan R. Jiménez y María de los A. Jiménez de Di Salvo y sus familias participan con dolor el fallecimiento de Domingo. Elevan oraciones por su descanso en el Señor y el consuelo de sus hijos, hermanos y familias.

CUBA, DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/17|. Raúl Lorenzo, su esposa Claudia Gelid y sus hijos Raulito y Luisina participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CUBA, DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/17|. Lidia Beatriz Satuf, sus hijos Daniel, Silvia y Marta y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de su amigo Domingo. Ruegan oraciones en su memoria.

CUBA, DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/17|. "Quien pasó por nuestra vida y dejó luz ha de resplandecer en nuestra alma para toda la eternidad." Nelida Daud de Basbús, Freddy Basbús y Flia., Marcelo Basbús y Flia., Claudio y Silvia Adriana Basbus participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CUBA, DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/17|. Ricardo Carbonel, Nora F. de Carbonel y Alejandro Carbonel acompañan a sus hijos en este difícil y doloroso momento.

CUBA, DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/17|. Amigas del Gym de su hija Suny: Nora, Victoria, Norma, Graciela, Alicia, María de los Angeles, Laura, Ana María, María Angélica, Marta, Silvia, Blanca, Andrea, Achawak, Gladys y Claudia participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CUBA, DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/17|. José Ricardo Jiménez, participa con mucho pesar su fallecimiento y acompaña a su querida familia en tan difícil momento. Ruegan oración en su memoria.

ELÍAS, HÉCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/17|. El Colegio de Médicos de Santiago del Estero, participa con profundo pesar el fallecimiento del hermano del Dr. Juan Daniel Elías. Ruega oraciones en su memoria.

ELÍAS, HÉCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/17|. "Sentimos mucho el dolor que ha provocado su partida, hacemos llegar a toda su familia nuestras más sentidas condolencias y rogamos se eleven oraciones en su memoria." Nelida Daud de Basbus y sus hijos Freddy Basbus y Flia. Marcelo Basbus y Flia., Claudio y Silvia Adriana Basbus participamos su fallecimiento.

ELÍAS, HÉCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/17|. Teresa Gelid, Estela Gelid de Miguel y familia acompañan en el dolor por el fallecimiento de Héctor a la mamá Chicha, hermanos, a Gladys y primos. Ruegan oraciones en su memoria.

HERRERA, AURELIO (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/17|. Sus hijos Mirtha y Daniel, su nieta Carolina, participan con dolor su fallecimiento. Sus restos son velados en Pje. 114 Nº 1064 Bº 1º Junta y serán sepultados hoy a las 11 en el cementerio La Piedad. Ruegan oraciones en su memoria.

HERRERA, AURELIO (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/17|. Su hijo Miguel Ángel, hija pol. Betty y nietos Esteban y Julián, participan con dolor su fallecimiento, sus restos son velados en Pje 114 Nº 1064 Bº. 1ª Junta y serán sepultados hoy a las 11 en el cementerio La Piedad.

HERRERA, AURELIO (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/17|. Su hijo Walter Marcelo, sus nietos Stella Maris, Walter, Belen y bisnieta Martina, participan con dolor su fallecimiento. Sus restos son velados en Pje. 114 Nº 1064, Bº 1ª Junta y serán sepultados hoy a las 11 en el cementerio La Piedad. Ruegan oraciones en su memoria.

HERRERA, AURELIO (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/17|. Su hijo Carlos y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones por su eterno descanso. Sus restos son velados en Pje. 114 Nº 1064 Bº 1ª Junta y serán sepultados hoy a las 11 en el cementerio La Piedad.

HERRERA, AURELIO (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/17|. Su hija Norma, su hijo pol. Enis, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos son velados en Pje. 114 Nº 1064 Bº 1ª Junta y serán sepultados hoy a las 11 en el cementerio La Piedad.

HERRERA, AURELIO (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/17|. Su hijo Héctor, hija pol. Sandra y nietos Franco, Rocío, y Mariana, participan con dolor su fallecimiento y ruegan por su eterno descanso. Sus restos son velados en Pje. 114 Nº 1064 Bº 1ª Junta y serán sepultados hoy a las 11 en el cementerio La Piedad.

HERRERA, AURELIO (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/17|. Sus hijos Walter, Carlos, Miguel, Héctor, Mirtha, Ramón, Norma, Daniel, nietas Carolina, Stella participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados a las 11 hs en el cementerio La Piedad. Casa de duelo Pje. 114 Nº 1064 Bº 1º Junta. Serv. Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

HERRERA, AURELIO (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/17|. Tu hija de corazón Magalí Enríquez Gallegos, Dadi López, Lucía, Angie y Julieta, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones por la paz de su alma. Sus restos son velados en Pje. 114 Nº 1064 Bº 1ª Junta y serán sepultados hoy a las 11 en el cementerio La Piedad.

HERRERA, AURELIO (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/17|. Compañeros y amigos de su hija Mirtha de la Escuela de Capacitación Nº 16, participan el fallecimiento de su querido padre. Ruegan oraciones en su memoria.

HERRERA, AURELIO (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/17|. Ex compañeras y amigas del HR "Dr. Ramón Carrillo": Esther Dinardo, Silvia Vega, Liliana Scocozza y María E. González, despiden a don Aurelio con respeto y mucho afecto y acompañan a su hijo Héctor y toda su querida familia en estos difíciles momentos. Ruegan por su eterno descanso y cristiana resignación para toda su familia.

HERRERA, AURELIO (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/17|. Que brille para él la luz que no tiene fin, con profundo dolor acompañamos en su sentimiento a la flia. Herrera, su vecina Isabel Sueldo de Medina, sus hijos Charito y flia, Gringo y flia, Damaris y flia.

HERRERA, AURELIO (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/17|. Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío que no lo puede llenar la llegada de otro amigo. Acompañamos con profundo dolor la partida de "Don Herrerita". sus amigos Hugo Ramírez y su esposa Damaris Medina, sus hijos Paula y Tomás. Que Dios les de resignación a su familia en este momento dificil y rogamos por el eterno descanso.

HERRERA, AURELIO (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/17|. El Servicio de Supervisión de Enfermería del Hospital Regional participa el fallecimiento del papá del compañero Héctor Herrera. Elevan una oración en su memoria.

MONTESINOS ARROYO, MANUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/12/17|. Dios me ha revestido de fortaleza. Sus primos María Elena Kvapil, esposo José Francisco Pasté, hijos Milagros e Ignacio participan con gran dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

MONTESINOS ARROYO, MANUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/12/17|. Tu amor es inmenso. Confío en Ti Señor. Sus primos Antonio R. Kvapil, esposa Lilián García Olivera, hijos Jimena, Antonio, Celeste y nieta Ana Valentina, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

MONTESINOS ARROYO, MANUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/12/17|. "Mi Mansión será la Casa del Señor por largo tiempo". Prof. Rubén Castillo y familia, Prof. Teresa Adauto, Prof. Elda Pettinichi participan el fallecimiento de su amigo Manuel.

MONTESINOS ARROYO, MANUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/12/17|. Sofía del C. Montesinos de Abalovich y flia, Eduardo Antonio Abalovich y flia, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MONTESINOS ARROYO, MANUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/12/17|. "Solo en Dios descansa mi alma porque de él viene mi salvación, sólo él es mi roca, mi alcázar: no vacilaré". Participa con gran dolor, su amigo de toda la vida, Prof. Rubén Castillo, su esposa Inés Garcia , sus hijas y su hermano. Elevan oraciones en su memoria.

MONTESINOS ARROYO, MANUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/12/17|. Compañeros de trabajo de su prima Silvia Abalovich, Silvina, Analía, Nelly, Adriana, Marizu, Liliana, Cristian, Ester y Panchin participan su fallecimiento y acompañan a la querida Dra. Silvia en tan dificil momento. Elevan oraciones para el descanso de su alma.

MONTESINOS ARROYO, MANUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/12/17|. Tengo puesta mi esperanza en Ti, Señor. Perlita Arroyo de Kvapil participa con inmenso dolor el fallecimiento de su tan amado sobrino Manolo. Eleva oraciones en su querida memoria. Que descanse en paz.

MORALES OLIVA, CARLOS VICENTE DR. (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/17|. Dra. Francisca Córdoba de Agostinelli participa con profunda tristeza el fallecimiento de su querido y respetado colega. Acompaña a su flia en el dolor. Eleva oraciones por su feliz resurerección.

MORALES OLIVA, CARLOS VICENTE Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/17|. Sus compañeros del Tribunal de Cuentas dpto Municipio: José, Fany, Cecilia, Palmira, Belen, Valeria, Claudia, Gaston, Patricia O.,Patricia P. Maru, Franco, Augusto, Alejandro, Federico, Sergio, Alejandror C ., Leo, Dalton, Eloy, Ricardo, Mario y Ramon participan su fallecimiento y acompañan en su dolor a su hija Arq. Dora Morales Diaz, elevan oraciones en su memoria.

MORALES OLIVA, CARLOS VICENTE Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/17|. Amigas de su hija Arq.Dora Morales Diaz, Fany Arce, Gabriela Arce, Yudith Landriel, Palmira Cinquegrani, Adriana Cianferoni participan su fallecimiento, acompañan en el dolor. Elevan oraciones en su memoria.

NAZHA, FERNANDO OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/17|. Miguel Angel Ibarra, Ana María Orieta, sus hijas Florencia y Cecilia con sus respectivas familias participan su fallecimiento. Acompañan en estos tristes momentos a su esposa Mechita e hijos y a la estimada familia Seguí. Elevan oraciones en su memoria.

NEME DE ELLI, YESMINA (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/17|. Madre querida estarás siempre en nuestros corazones. Sus hijos Teresa del Valle, Miguel Alberto, Enrique Elías y Maria de las Mercedes, te despiden con el amor de siempre. Ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos serán sepultados hoy a las 9 en el cementerio Parque de la Paz.

NEME DE ELLI, YESMINA (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/17|. Su hijo Miguel Alberto, sus nietos Fernanda, Daniel Enrique, y bisnietos, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos serán sepultados hoy a las 9 en el cementerio Parque de la Paz.

NEME DE ELLI, YESMINA (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/17|. Madre te recordaremos siempre con tu alegría y amor incondicional para tus hijos y nietos. Su hija María de la Mercedes, nietos Maria Verónica, Jimena, Alejandra, Noelia, Ramiro Martin y bisnietos te despiden con una oración y el amor de siempre. Sus restos serán sepultados hoy a las 9 en el cementerio Parque de la Paz.

NEME DE ELLI, YESMINA (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/17|. Madre siempre habrá para ti una oración y el recuerdo de todos nosotros. Su hijo Enrique Elías, hija pol. Cristina, nietos Matias, Alejandrina Milagros te despedimos con gran tristeza. Rogamos por la paz de tu alma. Sus restos serán sepultados hoy a las 9 en el cementerio Parque de la Paz. Elevan oraciones en su querida memoria.

NEME DE ELLI, YESMINA (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/17|. Sus hijos Teresa, Miguel, Enrique, Mercedes Elli, h. pol. Vicente, Cristina, nietos, bisnietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados a las 9 hs en el cementerio P. de la Paz. Casa de duelo P.L. Gallo 330 (s.v.) Serv. Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

NEME DE ELLI, YESMINA (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/17|. Sus nietos Andrea, Matías, Sabrina, Emilio, Ignacio y Lucia Dichiara Elli, te despedimos con cariño y los recuerdos de la niñez en la que siempre estuviste presente. Te vamos a extrañar.

NEME DE ELLI, YESMINA (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/17|. Las amigas de su hija Mercedes; Marta y Elena Terrera Bellomo y Maria Isabel Soria, participan con mucho dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

NEME DE ELLI, YESMINA (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/17|. Los compañeros de su hija Tesy de la Escuela Primaria Nicolás Avellaneda, Promoción 1959, participan con pena su fallecimiento y acompañan a la flia. en esta pérdida. Ruegan oraciones en su memoria.

NEME DE ELLI, YESMINA (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/17|. Héctor Neme y familia, participan el fallecimiento de la tía Chocha y la recuerdan con profundo cariño. Acompañan a sus primos Tere, Merce, Enrique y Miguel y a toda su querida familia en estos difíciles momentos. Ruegan por su eterno descanso y cristiana resignación para toda su familia.

NEME DE ELLI, YESMINA (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/17|. Rubén, Esther y Hugo Dinardo, participan con tristeza el fallecimiento de la tía Chocha y la recuerdan con profundo cariño. Acompañan a sus hijos Tere, Merce, Enrique y Miguel y a toda su querida familia en estos difíciles momentos. Ruegan por su eterno descanso y cristiana resignación para toda su familia.

NEME DE ELLI, YESMINA (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/17|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Oscar Ocampo y esposa acompañan a su hijo Miguel y flia en este momento de dolor.

PACHECO, SUSANA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/17|. Personal Médico y empleados del Sanatorio Libertad SRL. participan con profundo dolor el fallecimiento de la hermana de la compañera Estela Pacheco.

SERPENTINO DE GIORDANA, CATALINA (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/17|. Hugo Agostinelli y flia. participa su fallecimiento, acompaña en el dolor a sus hijos Alcides Lucas y Fabiana, a sus nietos Mauricio, Luisina, Lorenzo y Fiorenza. Elevan oraciones por su feliz resurrección.

SERPENTINO DE GIORDANA, CATALINA (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/17|. Junto a Dios, no hay temor. Dale Señor el descanso eterno. Pepe Pasté, María Elena Kvapil de Pasté y sus hijos Milagros e Ignacio participan con dolor el fallecimiento de la madre de su amigo Lucas y acompañan a él y a su familia en este difícil momento,. Elevan oraciones en su querida memoria.

SERPENTINO DE GIORDANA, CATALINA (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/17|. Rubén Pikaluk, su Sra. Patricia Nabac, sus hijas Nahiara, Natasha y Nicole Pikaluk, acompañan en este triste momento a Lucas y su flia. Ruegan oraciones en su memoria.

SERPENTINO DE GIORDANA, CATALINA (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/17|. Maximio Ruiz Paz y María Cristina Lescano, sus hijos Maximio, Alvaro y Fernando, Eugenia, Titi y sus respectivas familias acompañan con mucho cariño a Lucas y Fabiana en este momento de dolor y ruegan oraciones en su memoria.

SUÁREZ, DIONICIA PORFIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/17|. Su esposo Fabián Dalmiro, sus hijos Jorge, María Santos, hijo pol. Sandra, Andres, nieto, bisnieto y demás familiares part. su fallec. y sus restos serán inhumados en el cem. Los Quiroga. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

URIARTE, FLAVIO JAVIER (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/17|. Lic. Marité Cejas y sus hijos Néstor, Yesica y Katia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.





Invitación a Misa

ACEVEDO, DOMINGO FAUSTINO (q.e.p.d.) Falleció el 29/11/17|. Sus hijos, nietos y demás familiares invitan a la misa en la iglesia Santo Cristo a las 20 del Bº Libertad, al cumplirse un mes de su fallecimiento. Elevan oraciones por su eterno descanso.

CHÁVEZ, PABLO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/12/07|. Papá querido "Amigo del alma". Han pasado diez años ya de tu partida al reino de Dios. Cuánto te extrañamos ...cuánto te necesitamos, cuánto para contarte ... en sueños nos apareces con esas charlas interminables, para seguir dándonos consejos y guiarnos en este camino de la vida. Papito, siempre habrá para vos una flor, un recuerdo y una oración a tu querida memoria. Te amamos. Tus hijos Dorys, Adriana y Alejandro invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en Catedral Basílica para rogar por su eterno descanso.

CHÁVEZ, PABLO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/12/07|. Abuelo querido, ayúdanos a defender los valores que nos enseñaste para caminar seguros en la vida. "Ejemplo de hombre", siempre seguro y alegre sin importar que los vientos soplen fuerte, estabas ahí resistiendo y sosteniendo a la familia. Estaremos orgullosos de vos eternamente, recordándote con amor y una sonrisa. "No has muerto, solo te fuiste antes". Tus nietos Pablo, Mariel, Mariana, Matías y Bianca invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en Catedral Basílica para rogar por su eterno descanso.

CHÁVEZ, PABLO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/12/07|. Bisabuelo, nosotros los más chiquitos, sabemos que vives en una estrellita en el cielo al lado de Dios. Te pedimos que nos guíes y nos protejas siempre. Te queremos mucho. Tus bisnietos Lucas, Candela, Sofía, Felicitas, Octavio y Mirko invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en Catedral Basílica para rogar por su eterno descanso.

MEDINA, IRMA ESTELA (Lita) (q.e.p.d.) Falleció el 29/12/16|. Sus hijos Raúl, Luis, Javier, sobrinos y nietos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en Catedral Basílica, al cumplirse un año de su partida,.

MONTI, CELIA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 29/11/17|. Madre mía, hoy hace un mes que partiste para ser una estrella de luz en nuestras vidas. Aún con nuestros corazones en pedazos deseamos que descanses en paz y tengas la seguridad que nosotros, tus hijos vamos a ser lo que nos enseñaste toda la vida, porque vos fuiste nuestro símbolo de amor, de unión y de paz para orar por tu eterno descanso, los invitamos a la misa de hoy viernes 29/12 en la Pquia, Santo Cristo del Bº Libertad a las 20.30. Tus hijos Mabel, Mario, Angie, Gustavo, Hugo, Vivi, Noemí y Ariel.

PONCE, LETICIA VALENTINA (q.e.p.d.) Fallecio el 29/6/17|. A 6 meses madre querida que dolor, que angustia por que ya no estás con nosotros, pero sabemos que estás a la par del Señor donde no existe el sufrimiento y estás descansando en paz. Madre si supieras como te extrañamos, por que es difícil vivir sin tu presencia. Madre te queremos y te amamos mucho". Sus hijos Rubén, Manuel, Hugo, Carlos, Luis, Rodo, Negra, Mario, Patricia, Domingo; sus hijos políticos, nietos, bisnietos, hermanos, hermanos políticos, sobrinos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs. en la iglesia La Merced. Se ruega una oración en su querida memoria.

SALVATIERRA DE ARANDA, IRMA OFELIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/12/98|. Lo más preciado se nos fue y nos llena de dolor. Madre, vives y vivirás en nuestro corazón. Aún nos duele tu ausencia, pero tenemos el consuelo que estás en un lugar de paz y luz. Madre querida fuiste una mujer trabajadora, emprendedora, solidaria, generosa, una buena madre. Tus hijos, hijos políticos, nietos, bisnietos invitan a la misa a realizarse hoy en iglesia Catedral a las 20.30, al cumplirse un año más de su fallecimiento.

TOLOZA DE LAZARTE, BONIFACIA - LAZARTE, SALOMÓN - LAZARTE SERAPIO - LAZARTE GAUDENCIO - TOLOZA, CARLOS ROBERTO (q.e.p.d.) Fallecieron el 29/12/70, el 9/5/71, el 28/10/98, el 24/12/04 y el 20/2/72|. A pesar de los años transcurridos que están en la Casa del Señor, sus recuerdos están siempre presentes en nuestras mentes y lo llevaremos en nuestros corazones. Solo le pedimos a Dios, nuestro Padre, los tenga en la Santa Gloria y les de el descanso eterno. Sus hijos y hermanos Aldo René Lazarte, Ernestino Lazarte, Julio Orlando Lazarte, nueras, sobrino, nietos, bisnietos y demás familiares invitan a la Santa misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la Iglesia La Merced, con motivo de cumplirse un nuevo aniversario de sus respectivos fallecimiento. Se ruega una oración en sus queridas memorias.





Agradecimientos

Recordatorios

----------------------------------------





GÓMEZ, MILAGRO DE JESÚS (Mochita) (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/07|. Y a mis ancestros y hermanos que se fueron. Amada hermana ¡Feliz Noche Buena! y ¡Feliz Navidad! Mientras la Navidad hace su entrada triunfal a la atmosfera de la tierra, yo desde aquí en este día, en esta noche, con el corazón transido por el dolor, mi Cristo saluda a tu Cristo y tu Cristo saluda a mi Cristo. Dame la bendición hermana de mi alma, bienvenido sea tu espíritu a mi hogar en esta mi noche triste y sagrada a la vez, porque me faltas tú, mis padres y hermanos y mi esposo y ahora mi queridísima prima hermana Martinita, sé que como en todas las navidades estarán conmigo para acompañarme y sostenerme en esta soledad tan grande, como los ángeles y ángeles custodios para que así pueda sentirme mejor, sabiendo que todos los espíritus de ustedes están conmigo en esa hora precisa. Amén, Amén, Amén. Esta noche el mundo Cristiano, recibirá, recibiremos a Jesús sacramentado hecho Niño Dios para alumbrarnos con su luz, amor, paz, alegría, respeto, con la esperanza que en algún corazón humano nazca Cristo en su corazón para servir a Dios como debe ser así nos dijo Jesús si quieres seguirme carga tu cruz y sígueme Mochita el tiempo está aquí para mí no hay pasado, si sigo soportando todo lo vivido es por obra y gracia de Dios. Hermana en mi vida de peregrina desde que no estás he caído muchas veces y muchas veces me he levantado pero no alcancé las 77 y también muchas veces he perdonado lo que no debía perdonar, pero Dios tiene la última palabra, aquí en la tierra la justicia la administra el hombre humano a su manera, pero allá en la eternidad la justicia la administra Dios porque es Divina y justa y como para Él todos son iguales, porque todos van a la misma fosa, le da a cada uno lo que le corresponde. No te imaginas como te extraño y tu presencia me hace mucha falta, porque falleció mi esposo también y la Martinita, yo te sigo llorando en silencio, como lo estoy haciendo en estos momentos. Mis ojos ya están secos de tanto llorar, cuando voy al campo es como morir de vuelta y volver a resucitar tantos recuerdos vividos, todos los golpes que la vida me dio fueron un terremoto y apenas pude sobresalir de entre los escombros, yo sé que todos ustedes me ayudan en todo sentido y es eso lo que me sostiene, porque sin ustedes y Dios Nuestro Creador porque creó el mundo no sería nada. Te contaré que ya no lo tengo al acordeón, ahora tengo un órgano y preparé para el 24 ejecutar el ¡Aleluya y el Ave María! así que en presencia de todos ustedes y los ángeles custodios, además del Niñito Dios cantaremos para saludarlo al Niño Jesús, también preparé un villancico justo a esa hora. La mesa estará servida y las copas de cristal como a vos te gustaba para brindar, nos daremos un saludo con un abrazo de Feliz Navidad hermana, como siempre y haré repicar las campanas. Las misas ya las hice para que Dios les dé el descanso eterno. Amén, Amén, Amén. Sin consuelo tu hermana Farides G. de Orieta.

ORIETA, VIRGINIO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/14|. Mi bien amado esposo ¡Feliz Noche Buena! ¡Feliz Navidad! Lleguen a ti, mis caricias a tu corazón y un te amo eternamente, en estas fechas tan especiales mi Cristo saluda a tu Cristo y tu Cristo saluda a mi Cristo. Amor mío en los brazos de la Virgen te alejaba de mi destino, te recibieron los ángeles, ya no estarás más conmigo ¿Por qué?... Te alejaste tanto ¿Por qué? ese vallado impío, si solo puedo ofrecerte amparo, si solo puedo cobijarte conmigo, te vas en la distancia, quiero alcanzarte y no puedo, elevo mis brazos al cielo y pesa mi corazón, entre los dedos; un hilo de sangre derrama que discurre por mis manos, siento el vacío en mi pecho, me duele y me desgarra, seguiré con los brazos extendidos, donde mi corazón pesa y desangra, lo arranqué para ofrecértelo ya que en mi pecho me ahogaba, regresa a mí con tu bagaje de amor y ternura, apiádate de mi ser sin existencia, recoge mi corazón de mis manos, ya no sufriré tu ausencia, recógelo y guárdalo con celo, aunque ya sin vida, extienda las manos al cielo, que los ángeles custodien tu féretro, para que nadie te toque y sea para siempre guardado y allá en la eternidad tu espíritu se mantenga tranquilo, sabiendo que la luz te alumbra y en que esta corteza terrestre me cuidan mis ángeles guardianes y uno de ellos eres tú, mi amor inmortal, yo como siempre sigo mi vida de peregrina, caminando descalza entre piedras y espinas el camino es muy estrecho y sus ramas me producen algunas heridas, es que la cruz que cargan mis hombros es muy pesada y no es para menos llevar a cuesta los dolores del mundo, a veces cuando caigo el "Creador" me ayuda a levantar la cruz y sigo nuevamente, pero mientras tanto me mantengo en silencio, porque el silencio es "Amor". Cielito mío, esta noche te espero a las doce para dar la bienvenida al Cristo que está por nacer, para el mundo hecho "Niño Jesús" que nos alumbrará a todos con su luz, su alegría, su amor y su paz y a no dudarlo con lágrimas también. Esta noche sagrada, recibiremos su bendición, sé que me sentiré acompañada, además por los ángeles guardianes y vos mi amor, mis padres y mis hermanos que me precedieron, para acompañarme en esta noche aciaga y sagrada a la vez, y sostenerme dándome la fortaleza necesaria, para sobrellevar tanto dolor, sé también que como en todas las Navidades cantarán a su manera el Aleluya y el Ave María, acompañándolos con el órgano que ejecutaré justo a las 24 hs. como una salutación al recién llegado. La mesa estará tendida con las copas por brindar, más nos daremos el gran y fuerte abrazo terminando con un beso lleno de amor y paz como lo hacíamos siempre. Siempre se llora por lo que uno más ama, mi sonrisa es una manera de llorar con bondad, sigo luchando por superar para que los vientos no se lleven mi fragancia. Las misas ya te lo hice hoy, que Dios te tenga en la gloria y te lleve a descansar. Amén, Amén, Amén. Sin consuelo tu esposa Farides G. de Orieta.





Responsos

Traslado de Restos

----------------------------------------









La Banda

----------------------------------------









Sepelios Participaciones

----------------------------------------





DÍAZ, AMELIA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/17|. Sus hijas Marta, Anahí, su hijo político Jorge Costorina, nietos Martín, Matías Antonio, Matías, Martín, Héctor y demás familiares. Sus restos serán cremados hoy en horas de la mañana..Cobertura Obra Social I.O.S.E.P. SERVICIO REALIZADO POR COCHERÍA NORTE. LA PLATA 162- TEL. 4219787.

DÍAZ, AMELIA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/17|. Su hermano René Reinaldo, su esposa Nelly Fajardo y su hija Karina y esposo. Participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán trasladados a ciudad de Córdoba.

DÍAZ, AMELIA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/17|. "Señor, recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". Su hermano René Díaz, su esposa Nélida Fajardo, sus hijos Karina y Pablo participan con dolor y ruegan oraciones en su memoria.

DÍAZ, AMELIA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/17|. Abnegada maestra, que dedicó gran parte de su vida para sembrar el conocimiento en sus alumnos, los que de esa fuente, no fueron pocos los que tomaron para sí el aprendizaje del amor por los demás" Amelia junto a Dios descansa en paz. Su sobrina nieta Alexia Lami, su esposo Miguel Enrico y sus sobrinas nietas Vanina y Daiana Enrico Lami. Se ruegan una oración en su memoria.

DÍAZ, AMELIA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/17|. "Maestra con vocación inclaudicable al servicio de muchas generaciones. El Magisterio y el saber en sus alumnos fue el único norte en su vida". Tía Amelia, junto a Dios descansa en paz. Tu tarea está cumplida. Su sobrina Eva, su esposo Domingo Lami y su sobrino nieto Franklin Lami, participan con profundo pesar su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

DÍAZ, AMELIA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/17|. Sus sobrinos: Arnaldo, Eva Edelmira, Jorge y Juan Jose Ceres, Sobrinos políticos: Domingo Lami, Stela Iren y Velia Vega, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan una oración en su memoria. Sus restos serán trasladados a la ciudad de Córdoba.

DÍAZ, AMELIA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/17|. Sus sobrinos nietos: David e hijos, Samy y Mariela e hijos, Chuly y Mónica e hijas, Rita e hijo. Coquito y Adriana e hijos y Tania Ceres, Alexia y Miguel e hijos, Franklin Lami, Jorge, Eva, Sale e hijo, Saúl e hijo, Lara, Melani e hijo, Samir y Nhur Ceres, participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán trasladados a Córdoba.

DÍAZ, AMELIA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/17|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Compañeros de la secundaria de su hija Bambi participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones a su querida memoria.





Invitación a Misa

----------------------------------------





MAIDANA, ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 19/12/17|. Elva Cortés, Susana Filipi, Nena y Lily, invitan a familiares y amigos a la misa en su memoria a realizarse en el día de hoy a las 20.30hs en la parroquia Sgo. Apóstol, al cumplirse 9 día de su fallecimiento.





Agradecimientos

----------------------------------------









Recordatorios

----------------------------------------









Responsos

----------------------------------------





PEREYRA, RICARDO REINALDO (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/16|. No sufran, si ustedes lloran, yo también lloro, si sufren por mi partida es difícil que yo duerma tranquilo. Si no pueden olvidarme traten de no sufrir al recordarme, yo quiero que sigan sin mí y que sean felices y por más lejos que yo esté, a su lado siempre estaré. Su esposa Zulema, sus hijos, hijos políticos, nietos y bisnietos invitan al responso que se oficiará el sábado 30/12 a las 7 de la mañana en el cementerio La Misericordia, al cumplirse un año de su fallecimiento.





Traslado de Restos

----------------------------------------









Interior

----------------------------------------









Sepelios Participaciones

----------------------------------------





ATALAH, ANTONIO ALLELL (q.e.p.d.) Falleció el 27/12/17|. Su prima Susana, Julio y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones a Dios rogando por el eterno descanso de su alma. Frías.

ATALAH, ANTONIO ALLELL (q.e.p.d.) Falleció el 27/12/17|. Dr. Jorge Bosco y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Salomón, Carlitos y Sergio en tan duro y difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria. Frías.

ATALAH, ANTONIO ALLELL (q.e.p.d.) Falleció el 27/12/17|. La Asociación Cooperadora y Comunidad Educativa de la Esc. Técnica Nº 5 participan con dolor el falllecimiento del hermano del Prof. Salomón Atalah y primo del Prof. José Trad. Ruegan oraciones en su memoria. Frías.

ATALAH, ANTONIO ALLELL (q.e.p.d.) Falleció el 27/12/17|. Jorge Obaj y flia participa con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones a Dios rogando por el eterno descanso de su alma. Frías.

ATALAH, ANTONIO ALLELL (q.e.p.d.) Falleció el 27/12/17|. El club Sirio Libanés de Frías participa con profundo dolor su fallecimiento y ruegan a Dios por su descanso en paz. Frías.

ATALAH, ANTONIO ALLELL (q.e.p.d.) Falleció el 27/12/17|. Dr. José Luis Hernández y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones a Dios por el eterno descanso de su alma. Frías.

ÁVILA, MARIO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 27/12/17|. Su esposa Gregoria, sus hijos Yolanda, Nelida, Alejandro, Veronica, Pablo, Noelia y Alejandra,m nietos Valentina, Martina, Nayan y Mateo participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en Villa Robles. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia. NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

GONZÁLEZ, DANIEL ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/17|. La Comunidad Educativa del Colegio Ntra. Sra. de la Salette, expresa su más sentido pésame al Profesor William Andrés González y familia por el fallecimiento de su padre. Las Termas.

SORIA DE ARAMAYO, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/17|. Sus sobrinas Norma, Choly y Tita Albornoz, su sobrino político Jorge Gómez y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones a Dios rogando por el eterno descanso de su alma. Frías.