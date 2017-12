29/12/2017 - Que es una fiesta única no hay dudas. Que todos quieren estar, tampoco se duda. Los números mandan solos. Cerca de 600 invitados especiales compartieron el evento más importante en premiaciones de la provincia. El más aplaudido y con ilustres de pie fue Pablo Federico Díaz, querido y amado por todos. Ahí nomás le siguió Sergio Garay (rugby adaptado), el campeón mundial con Los Pumas XV en España, y el bloque especial de Ídolos santiagueños fue lo más emotivo por la calidad individual y el ADN de brillantes deportistas con sus trayectorias como Fabio Bernardo, “Lubumba” Corbalán, “Caña” Smith, Marcia Gónzález y el inigualable “Tucho” Díaz. Los que estábamos en el Nodo Tecnológico los aplaudimos a rabiar, tanta calidad, tanto prestigio y todos juntos representando a nuestro “Santiago Querido”, en el parámetro del tiempo y de cada época gloriosa. Casi inigualable, aunque las comparaciones poco sirven. Sigo con los números: Germán Montenegro vino de su Santa Fe natal (1.600 kilómetros) para recibir su mención, el “Strongman” Daniel Pons con cerca de mil Km para llegarse al Nodo, ni que hablar de Lurdes Campero de Las Termas junto con Los Dorados, y la loretana del patín Serena Leguizamón quien no puso reparos en la lluvia, ni en la noche esperada. La alfombra roja de los “distinguidos” brilló en la entrada, en que el fútbol y el basquetbol acapararon las mayores captaciones en premiaciones: Leonardo Sequiera con su familia, César Catálfamo, Matías Moisés (recibió su madre la mención), y el “pibe” de oro: Ezequiel Zeballos junto a su familia compartió su merecidísimo premio. Los 170 minutos que duró la cena show fueron televisadas en directo por Canal 14 de TIC y Canal 4 de Cable Express, más el agregado de Radio Nacional AM. Lujos que pocos se dan. El “Penka” Aguirre con su “facha” fue el más buscado, y las mujeres deslumbraron la noche, entre modelos y deportistas que nada le tienen que enviar a las “top ten” de la moda nacional. Después en el rubro dirigencial estuvieron casi todos: Guillermo Raed, Eduardo Makhoul, Fernando Nieto, David Pato, Manuel Cuevas, Carlos Paz, Francisco Pece, la dirigencia de Sportivo Fernández por sus 100 de vida, Guillermo Murad, Guillermo Migueles, Virgilio Pettinichi, Juan Carlos Paz, los D´anna, la gente del automovilismo, del cestoball, del vóley, atletismo, y del rugby, presente con aviso. La noche fue amenizada por dos maestros en la conducción como Carlos Riccardo y Susana Saad, la música en vivo, el buen folclore y la danza arriba del imponente escenario le imprimieron el sello indiscutible del Círculo de Periodistas Deportivos, la moda y el glamour no fue la excepción para una noche única, llena de encantos y de sorpresas. Los Campeones del 86 estuvieron en el ranking de los más aplaudidos. Un grupo de 18 jugadores junto al Dr. Pettinichi subieron al estrado para recibir sus diplomas individuales por aquella epopeya histórica del fútbol santiagueño, y sus menciones especiales, que también tuvieron la captación de los presentes. Algunas lágrimas cayeron en los protagonistas. Es que pasaron nada más, ni nada menos 31 años. Toda una vida. Fueron 30 los ganadores de ternas y más de 45 menciones especiales, pero son muchos más los que representan al deporte de Santiago del Estero. Arduo trabajo de la Comisión de Premiaciones, con una política de Estado hacia el deporte de parte del gobierno provincial que ilumina y marca un camino. El buen marco de público y la calidez crearon un clima de alto contenido de emoción, y el mejor dirigente, el mejor DT y el deportista del año se los llevó el Club Mitre, que con Guillermo Raed y “Cacho” Sialle, sus mentores materiales e ideológicos, y el “Aurinegro”, como una institución de más de 100 años, por su milagro del ascenso al Nacional B en una temporada histórica se quedó con el Premio Diario EL LIBERAL. Demasiados méritos para ser el número “1”, al igual que todos los pergaminos que ostenta Natalia Vera, con tres medallas de oro en los Juegos Panamericanos de Guadalajara, México, y con sello propio a nivel argentino en ciclismo individual. Las principales autoridades provinciales y municipales le dieron el toque de distinción, y los regalos sorpresa de los anunciantes sellaron el kits de opciones para los invitados (además de la camiseta de Leonel Messi de la selección nacional, que es toda una reliquia): “Es un alto honor recibir la mejor distinción del deporte en esta fiesta, no hay muchas palabras. El corazón me late a mil…”, aseveró Guillermo Raed después de esquivar a todos los medios, cámaras y flashes de los periodistas. El tercer hombre fuerte de AFA también se mostró emocionado y quebrado a la vez. Sensaciones encontradas, que únicamente esta clase de eventos imprimen en un mortal. Hay muchos agradecimientos para la noche soñada, desde el primero en llegar y el último en irse, los que soportaron la lluvia más intensa de los últimos años, a los padres que acompañaron a sus hijos, a los familiares que se sumaron al evento catalogado como el mejor, y a los que organizan cada detalle esta gran fiesta desde el 2014, en la que ya fueron reconocidos más de 1.000 deportistas en 13 años. Un número que muy pocos lo tienen. Para cerrar con las obligaciones y responsabilidades, la Gran Fiesta del Deporte del CPDSE está catalogada como una de las tres mejores del país como el Olimpia, Lobo de Mar y el Rombo de Oro. Un número redondo, donde no se le tiene que envidiar a nadie con mano de obra santiagueña. La noche soñada volvió a sumar un capítulo más. Las pulsaciones a mil se mecanizan con un objetivo primordial. Seguramente las emociones quedaron captadas en cada imagen del tiempo, de la vida y del propio sentimiento. Hasta el año que viene, con otro desafío.