Rafael Nadal se bajó de Brisbane

El tenista español Rafael Nadal, número uno del ranking mundial, anunció ayer su renuncia al torneo de tenis de Brisbane, Australia, donde tenía previsto iniciar la temporada, ya que aún no está "listo para jugar". "Lamento anunciar que no voy a ir a Brisbane este año. Mi intención era jugar, pero todavía no estoy listo después de una larga temporada", posteó Nadal desde su cuenta oficial de Twitter. El mallorquín, que no compite desde noviembre, alegó que empezó "tarde" su preparación después del esfuerzo realizado en 2017, año en el que recuperó el primer puesto de la clasificación mundial y ganó dos Grand Slam (Roland Garros y el US Open), y los torneos de Montecarlo, Barcelona, Madrid y Pekín. Nadal, que también se bajó de una exhibición en Abu Dhabi, viajará el 4 de enero a Melbourne para "empezar a preparar allí el Abierto de Australia". El primer Grand Slam del año se disputará entre los días 15 y 28 de enero.