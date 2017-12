Djokovic vuelve a jugar tras 6 meses

29/12/2017 -

El serbio Novak Djokovic, que regresa hoy a las canchas después de seis meses de ausencia por una lesión, aseguró que en la temporada 2018 buscará ser el número uno del ranking y ganar torneos de Grand Slam. "Nole" Djokovic jugará frente a Roberto Bautista en las semifinales de Abu Dhabi, Emiratos Árabes, un torneo de exhibición previo al inicio del calendario de la ATP. El serbio, ubicado en el puesto 12 del mundo, alcanzó el número uno en 2011 y se mantuvo en la cima durante 223 semanas. Ganó un total de 68 títulos en su carrera, 12 de ellos de Grand Slam. Una molestia en el codo lo tuvo inactivo por el último medio año. Djokovic, de 30 años, jugó su último partido el 12 de julio, cuando se retiró de los cuartos de final de Wimbledon por aquella lesión. Se tomó el resto del año para disfrutar el nacimiento de su segundo hijo, recuperar el codo y pensar en sus objetivos para 2018. "Estaría mintiendo si te dijera algo que no sea el número uno y ganar títulos de Grand Slam. No me daré por satisfecho con menos", expresó.