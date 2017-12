Fotos Paulo Gonçalves es duda para el Dakar

29/12/2017 -

El portugués Paulo Gonçalves, uno de los jefes de filas del equipo Honda para el Dakar 2018, es duda de cara a la próxima edición de la carrera sudamericana. Gonçalves, segundo clasificado en el Dakar 2015 y sexto en la última edición, sufrió un accidente la pasada semana durante un entrenamiento en la localidad lusa de Sao Bartolomeu de Messines, según informaciones de la prensa portuguesa. El diario Marca de España se ha puesto en contacto con el equipo HRC, que no ha confirmado ni desmentido tal información, aunque sí han asegurado que el portugués viajará a Lima para apurar sus opciones hasta el último día. Según el diario "O Jogo", Gonçalves habría sufrido una luxación de hombro y rotura de ligamentos en su rodilla que comprometerían su participación en la edición del 40 Aniversario del Dakar que arranca el 6 de enero en Lima (Perú), aunque Honda no ha confirmado este diagnóstico. Este infortunio de última hora se suma al contratiempo que Gonçalves ya padeció en el Rally de Marruecos, última prueba del campeonato del mundo de rallies cross-country, donde sufrió una caída que le provocó una fisura en su mano derecha, lesión más grave de lo que parecía inicialmente y de la que no iba a llegar completamente recuperado al próximo Dakar. Con Gonçalves se repite la historia de infortunio de Honda, que ya el año pasado perdió en las semanas previas al Dakar 2017 a otra de sus estrellas y candidatos al triunfo, el argentino Kevin Benavides, también por una caída en un entrenamiento. La baja de Gonçalves, si finalmente llegara a producirse, sería un importante golpe para las aspiraciones de Honda de romper el dominio de KTM.