Fotos Old Lions, con tribuna inclusiva

29/12/2017 -

Old Lions Rugby Club cumplió un sueño en sus instalaciones gracias al aporte de la familia de la ovalada de la provincia. Se trata de la concreción de una platea inclusiva que quedó oficialmente inaugurada en la sede de esta entidad anteanoche, con la presencia de dirigentes, jugadores y la asistencia del subsecretario de Deportes de la provincia, profesor Carlos Dapello. Así lo confirmó ayer a EL LIBERAL el actual presidente de Old Lions, Pablo Rovarini, quien se mostró contento por poder llevar adelante este anhelado proyecto deportivo, que convierte a la entidad Azul en la primera institución del norte del país en poder contar con un espacio destinado exclusivamente para personas con capacidades diferentes o especiales. Pablo Rovarini comentó que en la noche de la inauguración se hicieron presentes además del profesor Carlos Dapello, el titular de la USR Martín Ávila, dirigentes de Santiago Lawn Tennis, Adrián Alvarado y Claudio Arredondo, ex presidentes de Old Lions, Darío Alarcón, Carlos Chaud, Roberto Luna. "Este fue un trabajo que lo llevó adelante Juan Manuel Maza. Él se encargó de reunir los fondos que fueron en su gran mayoría inversores del club, gente allegada, amigos del Santiago Lawn Tennis y de la Unión Santiagueña de Rugby. Se vendieron membresía, también colaboraron particulares, y quien puso la mano de obra en forma gratuita fue Walter Gómez", aseguró. Premiación En Rugby, mejor jugador: Facundo Leiva. Revelación: Adrián Arévalo. Conducta deportiva; Juan Enríquez. Menciones especiales: Martín Gerez y Facundo Coronel. Trayectoria deportiva: Pablo Samalea. Reconocimiento a los coordinadores de rugby infantil: Federico Mishima y Mariano Machiarola, A los DT de los Juveniles: Carlos Cura y Miguel Brevetta. De Primera Regional: Miguel Torresi y Mario Chazarreta. De Primera Local: Juan Maza e Infante. Reconocimientos: a la Primera, campeón ascenso; a la primera local campeón local; a las M19 subcampeón regional; M16, campeón regional y a la M15, campeón local. Por trayectoria dirigencial: Roberto Luna, Carlos Chaud y Pablo Lucatelli. A todos los colaboradores y mánager. En tanto que en hockey también hubo distinciones por parte de la dirigencia d Old Lions. En 5ta. División: a María Juárez y Cecilia Juárez. En 6ta. División: Candela Llarull y Ana Banegas. En 7ma. División: Sofía Lucatelli, En 5ta división: Agustina Herrera y María Lourdes Muratore. En Primera División: Lourdes Muratore. Equipos campeones del torneo Anual: Intermedia Azul, 5ta Azul. Equipos subcampeones: 6ta. Azul, 1ra. Azul. Campeón de la Liga Regional B NOA Damas 1ra. Roja. Mención especial como persona destacada en hockey al arquitecto Alejandro Llarrull. Fue una noche de fiesta y alegría para la entidad.