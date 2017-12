Vietto deja el Atlético de Madrid y recala en Portugal

29/12/2017 -

El argentino del Atlético de Madrid Luciano Vietto recalará a partir de enero en el Sporting de Portugal en calidad de cedido, según publica el periódico deportivo luso A Bola. La operación está prácticamente cerrada, según el rotativo, gracias a un acuerdo de cesión hasta final de temporada y una opción de compra de 10 millones de euros. Vietto, que apenas es tenido en cuenta por Simeone, disputó diez encuentros y no marcó ningún gol. En el arranque de temporada fue, según dijo en los últimos días Diego Simeone, "uno de los mejores en el campo, pero no le acompañó el gol". Vietto, formado en la cantera de Estudiantes, que más tarde lo traspasó a Racing, llegó a España en 2014, tras ficharlo el entonces Villarreal de Marcelino García Toral, donde marcó 20 goles y dio 8 asistencias de gol en 48 encuentros. Al año siguiente fichó por el Atlético de Madrid y la pasada campaña jugó cedido en el Sevilla. P or otro lado, según el Diario Marca también suena fuerte la posibilidad de que Nicolás Gaitán y Augusto Fernández abandonen al "Colchonero". Con el objetivo de equilibrar las finanzas luego de las compras de Vitolo y Diego Costa, parece que los argentinos son los marcados por la dirigencia para hacer ingresar plata fresca a las arcas del "Aleti".