Paro de empleados en Santa Fe

29/12/2017 -

Los trabajadores de los clubes Colón y Unión de Santa Fe iniciaron ayer un paro de actividades por tiempo indeterminado en reclamo del cobro del medio aguinaldo y otras reivindicaciones. Los empleados de los dos clubes santafesinos que juegan la Superliga están agremiados en la Unión Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (Utedyc). En declaraciones a Radio Sol de la capital provincial, el delegado de Colón en Utedyc, Eduardo Walker, señaló que el principal reclamo es que quieren "el pago del aguinaldo", sobre el cual no han obtenido "ninguna respuesta". "Hay otros reclamos puntuales, que lo venimos haciendo hace dos años. Parece que al presidente (de Colón, José Vignatti) no le ha llegado nuestro pedido de audiencia", añadió el delegado. Además, mencionó un tema grave, como es la ausencia de una Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART). "Tenemos un compañero que tuvo una lesión, le hicieron una resonancia, lo tienen que operar y lo dejaron tirado. No tenemos ART", denunció.