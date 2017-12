El abrazo con Pablo Díaz, el ídolo del rival

29/12/2017 -

Cinco ex deportistas fueron reconocidos por su trayectoria con el premio "Ídolos", impulsado por Gaseosas Secco, propiedad de Raed. Y uno de los premiados fue Pablo Federico Díaz, quizás el máximo ídolo de Central Córdoba, el rival de toda la vida del Auri. Pero un gesto digno de destacar fue el fraternal abrazo que se prodigaron Raed y Díaz. "Más allá de que ha vestido los colores de nuestro clásico rival y de que muchas veces me he ido de la cancha amargado con los goles que nos metía, son figuras que trascienden los colores. Y en este caso hay que reconocer la trayectoria, las capacidades de estos señores que han hecho mucho por el fútbol santiagueño y el deporte de la provincia. Pablo Díaz, más allá de su identificación con Central Córdoba, ha trascendido los límites del club al cual pertenecía y es patrimonio de Santiago del Estero. Tanto él como muchos otros deportistas que, seguramente en el tiempo, va a haber que reconocerlos y distinguirlos", dijo Raed. Y agregó: "También habíamos pensando, junto con el Círculo de Periodistas Deportivos, en hacer un reconocimiento a la trayectoria de muchos dirigentes que son el sostén y los que crean las condiciones para que los deportistas que fueron premiados se desarrollen. Es algo que quedó pendiente".