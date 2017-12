Fotos “Recibí el premio con gran emoción”

29/12/2017 -

La Gran Fiesta del Deporte tuvo al Club Mitre como el máximo ganador, haciéndose acreedor de la Copa Diario EL LIBERAL al Deportista del Año. Además, su presidente Guillermo Raed fue distinguido por su labor dirigencial, ya que además se desempeña como vicepresidente tercero de la Asociación del Fútbol Argentino. Sin dudas una noche de fuertes emociones para Raed, que ayer, ya mucho más relajado, mantuvo un extenso mano a mano con EL LIBERAL y no dejó tema sin abordar. ¿Pensaba que Mitre podía quedarse con la Copa Diario EL LIBERAL? No, porque había deportistas destacados como Natalia Vera, Gabriel Deck, Nicolás Aguirre, Leonardo Sequeira y otros más. Lo recibí con gran emoción, pero ha sido un premio inesperado. ¿Pero siente que lo merecían? Sí. Más allá de la valoración que le pueden dar en este caso los periodistas deportivos o algunos medios, para nosotros es el logro deportivo más importante en los 110 años de vida de la institución. Fue un logro que va a quedar grabado en el corazón de todos los hinchas aurinegros. ¿Cómo definiría el 2017 de Mitre? Como el mejor del club. Ascendimos a la B Nacional que es un objetivo que veníamos persiguiendo desde hace un tiempo y con sucesivas frustraciones. A veces con equivocaciones, con circunstancias fortuitas en algunos casos y en otros con decisiones que no fueron correctas. Por un motivo u otro no alcanzábamos el objetivo, pero este año, gracias a Dios y después de una emotiva final definida por penales el 16 de julio en Mendoza, hemos logrado coronar la campaña con el ascenso a la segunda categoría del fútbol argentino. La vara quedó alta, ¿como espera el 2018? Con mucha expectativa. El desafío que hoy tenemos y principal objetivo es conservar esta categoría que tanto trabajo nos costó llegar. Y justo llegamos en un año complicado desde lo deportivo. Es un torneo muy exigente, corto y con seis descensos. Con cuatro equipos que militaban en Primera el semestre pasado, con grandes animadores de esta categoría. Ruego que estemos a la altura de las circunstancias. Luego de doce fechas hemos comprobado que es un campeonato muy parejo y los partidos se definen por pequeños detalles. Vamos a hacer todo el esfuerzo que sea necesario para que el club permanezca en esta categoría. Y en función de cómo va promediando el campeonato, veremos si podemos aspirar a más. Pero el primero y gran objetivo es mantener la categoría. ¿Y la Copa Argentina? Es importante, es un torneo que, en forma particular, voy a hacer gestiones para que se modifique la forma en que se programan los partidos. Claramente nosotros nos sentimos perjudicados ante los sucesivos cambios de fecha y lo que queremos es que los equipos grandes o de primera no tengan privilegios respecto de los equipos del ascenso. Si esas condiciones se dan, creo que es un buen campeonato. Pero la Copa Argentina amerita algunas correcciones y sobre todo eso que tiene que ver con la programación de los partidos. Ahora que tiene un cargo en AFA, ¿siente que ese y otros reclamos serán escuchados? Creo que nunca antes el fútbol del interior ha tenido una participación tan importante y activa con miembros titulares en el Comité Ejecutivo. Hoy somos tres que representamos al interior sobre quince. Y somos ocho que representamos al ascenso y siete que representan al fútbol de primera. Es un hecho inédito en la AFA y una buena oportunidad para generar algunos cambios que, durante mucho tiempo hicimos desde afuera y no fueron canalizados de la mejor manera. Ahora tenemos la oportunidad de proponer los cambios y generarlos. ¿También piensa impulsar otros proyectos? Hay en carpeta un viejo proyecto que quería plantear el año pasado que es una Copa Consejo Federal para reeditar los viejos clásicos de cada provincia, independientemente de la categoría en la que estén jugando los equipos. El proyecto está bosquejado, pero habría que encontrarle el calendario. Quizás se pueda pensar algo para el segundo semestre. Al margen del premio mayor que se llevó Mitre, fue distinguido por su trayectoria dirigencial, ¿qué le generó este reconocimiento? Es un orgullo el reconocimiento a una no muy dilatada trayectoria. Estoy en la dirigencia activa desde el 2011, cuando me hice cargo de la presidencia de Mitre. Después me he involucrado casi de casualidad en la vida política e institucional de la AFA. Y tuve el aprecio y reconocimiento de quien encabezó nuestra lista, "Chiqui" Tapia, de haberme dado el primer cargo en importancia jerárquica después del suyo que le correspondía al espacio ascenso unido. Es un reconocimiento que lo valoro mucho y siempre ruego a Dios que me dé los conocimientos y la sabiduría para estar a la altura de las circunstancias. Uno puede llegar de casualidad, pero lo importante es mantenerse y hacer una buena gestión en el espacio que uno ocupa. ¿Se imagina mucho tiempo más en la presidencia de Mitre? En toda institución es bueno una renovación, en todas las autoridades. No es sano quedarse mucho tiempo, porque desmotiva a mucha gente a participar y a muchos jóvenes a involucrarse. Hoy adolecemos, sobre todo en Mitre, de gente joven que se quiera involucrarse en la dirigencia deportiva. Hay que darle espacio a los jóvenes, que empiecen a trabajar, a militar dentro de la dirigencia, haciendo sus primeras armas y que vayan conociendo la vida institucional del club. Siempre la gente joven tiene ideas innovadoras, planteos interesantes. Es muy bueno y sano que se produzca un recambio. Cuando la gente se queda mucho tiempo en los cargos no permite que nuevos dirigentes se desarrollen. ¿Pero va a seguir involucrado con el club? Desde muy joven he abrazado estos colores y he sufrido mucho tiempo como hincha. Siempre voy a hacer lo que esté a mi alcance para que no retrocedamos ni un centímetro de lo que conseguimos.