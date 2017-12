Gastón Giménez sostuvo que fue clave el interés del técnico para llegar al Pincha

29/12/2017 -

El volante Gastón Giménez firmó su contrato ayer en la sede y se transformó oficialmente en jugador de Estudiantes de La Plata, que adquirió el 50 por ciento de su pase a Godoy Cruz, y quedó ligado al club hasta junio del 2022, mientras que la otra mitad queda en poder de la entidad mendocina. Los números del acuerdo no se dieron a conocer pero la compra marca una cifra de alrededor de 1.200.000 dólares. El "Mágico", tal como lo llaman en Mendoza, era uno de los pedidos del entrenador Lucas Bernardi. Tras firmar el contrato, Giménez en un breve diálogo con la prensa manifestó: "Es muy importante que te pida el técnico, es clave que Lucas (Bernardi) me quiera porque ya nos conocemos, con él jugué mucho". "Estudiantes es una institución que seduce mucho en el fútbol argentino, no soy un diez clásico, me gusta estar mucho en contacto con la pelota y hoy me considero más como un volante mixto", contó el futbolista formoseño. Más adelante agregó: ‘Recorrí todas las instalaciones del club y la verdad que uno se queda sorprendido, se entusiasma con lo lindo del predio y con todas las condiciones para trabajar". Giménez viene con mucha continuidad a lo largo del 2017 y el técnico lo conoció en su paso por el club tombino.