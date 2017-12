El entrenador Diego Dabove aseguró que Godoy Cruz "intentará ser ofensivo pero equilibrado"

29/12/2017 -

El flamante DT de Godoy Cruz, Diego Dabove, sostuvo ayer que "lo importante es el crecimiento del club" y destacó que la idea futbolística que propondrá es "intentar ser ofensivos pero equilibrados". Davobe fue presentado oficialmente por la Comisión Directiva, en reemplazo de Mauricio Larriera. En el encuentro con la prensa, realizado en el predio de Alto Rendimiento de la localidad Coquimbito, Dabove estuvo acompañado por Mansur y sus colaboradores: Walter Ribonetto y Ever Demalde, Jorge Pidal y Martín Domínguez y José Luis Sallei. El nuevo entrenador tendrá su primera experiencia como entrenador en Primera División, de cara a la participación del equipo mendocino en la segunda parte de la Superliga y en la Copa Argentina. El ex entrenador de arqueros y ayudante de campo, que hace casi un año se desempeñaba como técnico de la reserva de Godoy Cruz, dijo que "sabía que esta oportunidad se me iba a dar. No sabía si ahora o más adelante, pero tenía confianza que iba a tener una oportunidad, por suerte se dio ahora en un buen momento de mi carrera". Dijo sentirse "contento y feliz" y reconoció que "es una responsabilidad, lo tomo con tranquilidad. Tengo mucho cariño con este club y estoy seguro que todo andará bien, pero acá lo más importante es el crecimiento del club".