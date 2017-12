"El arco de River es el más grande del mundo"

29/12/2017 -

Marcelo Barovero se fue hace ya un año y medio de River. El arquero cordobés de 33 años, actualmente en Necaxa de México, habló ayer con Radio La Red y dijo: "Tengo contrato hasta junio de 2019, en todos los clubes que estuve me quedé hasta el final. Más allá de eso, voy a tratar de mantener el nivel y estar a la altura de lo que quieren acá". "Siendo que la despedida del fútbol está lejos, pero imagino terminar en el país. Es inevitable pensar en un regreso a los clubes que me han dado tanto", agregó "Trapito", de vacaciones en el país. Por ot ro lado, al ser consultado por la dificultad que presenta atajar en River, Barovero respondió: "Tiene algo de realidad que es el arco más grande del mundo. Te pone a prueba todo el tiempo, es muy exigente. Fueron años muy lindos en River". "El arquero que llegue, deberá adaptarse rápido al mundo River. No es fácil, pero es el lugar donde muchos quieren estar", cerró.