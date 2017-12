Fotos La academia Gauchito Gil cerró un gran año de labor

29/12/2017 -

LAPRIDA, Choya (por corresponsalía Choya) Los i n t e g ra n t e s d e l a a c a d e - mia folclórica Gauchito Gil de la localidad de Laprida cerró su trabajo anual con un brindis. Este cuerpo de ba i l e t i ene como di re c tor ar t íst ico al profesor José Bravo. En esta ocasión, se realizó el tradicional balance del presente año donde las incursiones ar tísticas en escenarios de esta provincia, como así también los logros cosechados permitieron dejar un saldo más que satisfactorio en los niños, jóvenes y familias. Se recuerda que esta formación es una de las principales for talezas culturales que tiene Laprida.