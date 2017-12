Fotos El ex futbolista George Weah es el nuevo presidente de Liberia

29/12/2017 -

El único africano ganador de un Balón de Oro, el ex futbolista George Weah, se impuso en la segunda vuelta de las elecciones celebradas el martes y será el próximo presidente de Liberia. Los resultados provisionales anunciados ayer por la Comisión Electoral Nacional (NEC) del país dan como ganador al opositor Weah, del Congreso por el Cambio Democrático (CCD), quien obtuvo el 61,5% de lo votos frente al 38,7% del actual vicepresidente Joseph Boakai, del Partido de la Unidad (PU). "Siento profundamente la emoción de toda la Nación" ante la "ingente tarea de la que me hago cargo", dijo Weah en su cuenta de Twitter tras ser declarado ganador. La Comisión Electoral hará público hoy el escrutinio completo, momento en el que el ex jugador declarará como sucesor oficial de la actual jefa de Estado, Ellen Johnson-Sirleaf, precisó la agencia de noticias EFE. El ex futbolista salió victorioso en la primera vuelta de las elecciones celebradas el pasado 10 de octubre, cuando obtuvo el 38,4% de los votos y dejó a Boakai en un segundo puesto con el 28,8%. La celebración de la segunda vuelta se vio retrasada por las acusaciones de fraude por parte del tercer candidato más votado, Charles Brumskine, del Partido por la Libertad, (PL), que fueron finalmente desestimadas por el Tribunal Supremo del país. Información publicada por diario EL LIBERAL. Director. Lic. Gustavo Ick.