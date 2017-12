"El país no ha cortado de manera definitiva la ligazón entre tipo de cambio y precios, esa batalla no está ganada"

29/12/2017 -

El economista Rodolfo Santángelo de M&S Consultores mantuvo un diálogo con EL LIBERAL, en el que opinó sobre el anuncio de nuevas metas inflacionarias que realizó el ministro Nicolás Dujovne, el presidente del BCRA Federico Sturzenegger, el secretario de Finanzas Luis Caputo y el jefe de Gabinete Marcos Peña.

En primer término, Santángelo dijo que ‘se formalizó algo que todos esperaban porque 10 ó 12% de inflación para el 2018, estaba solo en la cabeza del BCRA. Pero, realmente, el cambio a 15% tampoco genera mucha credibilidad porque la expectativa de la mayoría de la gente es cómo se hace para poder estar abajo del 1,5 mensual de una manera permanente, de 18 al 20% anual’.

No obstante, sostuvo que ‘tendremos que ver en la reunión del 9 de enero del Banco Central qué hace en concreto con la tasa de interés. Cuál es la magnitud de la reducción, porque el objetivo de la conferencia no fue cambiar la meta de inflación sino presionar al Banco Central para que baje la tasa de interés’.

Consultado sobre la suba del dólar, dijo que ‘si el movimiento fuera lo que hay hasta ahora, el tipo de cambio recién le está empatando a la inflación del año. O sea, está recuperando lo perdido. Lamentablemente tiene movimientos raros que nadie termina de entender con lo cual está en letargo 5 ó 7 meses y luego sube en un mes todo lo que no subió. No sé si es bueno o malo pero a futuro es un tema abierto porque la Argentina no ha cortado de manera definitiva la ligazón entre el tipo de cambio y los precios, esa batalla no está ganada definitivamente’.

Asimismo, respecto a si puede suceder ese pasaje a precios, indicó que ‘en algunos productos obviamente que sí y en esto el primer candidato va a ser la nafta. Ver cuando sube la nafta va a ser un tema interesante. En otros, imagino que no. En el medio, están los alimentos que son los productos más sensibles. Lo que pasó hasta ahora con el dólar es solo una recuperación de lo perdido’.

Añadió que ‘combustible es el candidato número 1 -en el pasaje del alza del dólar a precios- pero hay otros procesos más graduales. El tema central es qué pasa de ahora en adelante si va a $20 o más de $20 a principios del año que viene’.

En cuanto al endeudamiento, señaló que ‘la velocidad y el ritmo del endeudamiento es un tema preocupante. No se puede afirmar así, a cuerpo suelto, que el endeudamiento de la Argentina es sostenible. Eso no lo sabe nadie. Esto es algo muy dinámico, muy cambiante’.