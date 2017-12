"Escarbé la tierra y ayudé a mi marido que tenía los pies atrapados"

29/12/2017 -

Durante la madrugada la guardia del Centro de Salud Banda y del Regional asistió a los heridos. Fermina López fue una de las pasajeras que ingresó al nosocomio capitalino junto con su esposo. El matrimonio ascendió al micro -de la empresa Quirquincho en Oruro, a donde fue por una reunión familiar y regresaba a su casa en Talar de Pacheco, en el partido bonaerense de Tigre.

Conmovida por la tragedia vivida, la mujer contó: "Con mi marido nos abrazamos, cayó todo encima, la heladera de atrás. No sé si eso nos salvó. Mi esposo quedó atrapado con sus pies bajo unos asientos".

"Como pudimos empecé a escarbar debajo de la tierra y pudimos sacar los pies", reveló. Además indicó que al momento del siniestro "todos estaban aparentemente dormidos".

Mientras que Sharet Coca Peres (14) -otra de las lesionadas- sostuvo que fue "espantoso. Mi mayor preocupación era mi hermano, cuando lo vi, estaba llorando y solo tenía un golpe en la cabeza. Me alivié un poco al ver que estaba bien. Pero todo fue muy horrible".

La joven, que ascendió al micro también en Oruro (Bolivia) con destino a Buenos Aires iba en compañía de hermano de 5 años. "La gente gritaba pidiendo ayuda. Fue horrible. Otros pasaban, nos miraba, pero no nos ayudaban. Había desesperación de la gente por no encontrar a sus familiares. Pensé que me iba a morir", reveló.

En tanto que la azafata, Jhoselyn Quispe Ontiveros, reveló que "solo me vi dar vueltas en el aire. Cuando desperté, la gente gritaba. Solo pensé en Dios. Tuve miedo de morir".

Los pasajeros contaron, además, que minutos antes el coche había parado en Pozo Hondo. Allí ingresaron a un parador para cenar. Estuvieron en el lugar aproximadamente 30 minutos. Los conductores y las azafatas también consumieron alimentos, pero no junto con ellos.