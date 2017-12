Desde Carlos Paz, Garzón confesó su amor por Santiago del Estero

29/12/2017 -

La imagen de Gustavo Garzón y su talento están frescos para el público, ya que protagonizó en televisión "Historia de un clan", el exitoso unitario de Underground basado en la historia verídica de Arquímedes Puccio.

Pero esta vez el verano lo sacó de la pantalla chica y lo llevó a la plaza teatral más convocante de los últimos años: Carlos Paz.

Ahí, rodeado por las sierras y hablando de su debut en Carlos Paz, adonde nunca había hecho temporada, Garzón se declaró enamorado de Santiago del Estero.

"Adoro Santiago del Estero, es gente muy poética y muy humilde en el buen sentido de la palabra, es gente muy buena. Lo digo de corazón, no estoy siendo demagogo. Me gusta mucho el folclore y la zamba", remarcó en una entrevista exclusiva con EL LIBERAL y Canal 7, después de contar lo feliz que está con labra obra "Como el culo", que protagoniza con Víctor Laplace, Pablo Rago, Miriam Lanzoni, su hija Tamara Garzón y un gran elenco.

"Hacía mucho que no actuaba en una comedia y la verdad es que lo estoy haciendo con mucho placer. La obra es extraordinaria. Estamos sostenidos por una comedia muy buena. Son todos actores muy sólidos, así que es un placer. Estoy muy contento", dijo.

Y agregó: "Con el elenco nos divertimos mucho de buena manera. Es una comedia que nos permite hacer cualquier payasada, y hacemos una tras otra".

Sobre su personaje, adelantó: "Es un mal actor. La obra trata de un grupo de teatro que estrena su obra, pero el grupo es medio amateur y todo les sale como el culo... se le cae la escenografía. Yo hago del peor actor del elenco, me olvido la letra, se me cae todo".

Cuando le preguntaron qué siente al compartir elenco con su hija, Garzón aseguró: "Orgullo de padre. Me separé (de su madre) cuando ella tenía 4 años y siempre tuvimos tenencia compartida, es decir que la veía la mitad de los días, y ahora vivir con ella es muy lindo, compartir escenario, divertirnos. Somos muy parecidos, compinches, casi amigos".

Por otra parte, se mostró a gusto con la villa cordobesa. "Nunca había venido a Carlos Paz. La ciudad me gusta, me siento relajado, es muy linda, y a la gente le gusta el teatro aquí. Como tenemos las mañanas libres mezclamos trabajo y vacaciones, paseamos y disfrutamos de las sierras", contó.

La situación económica que vive la Argentina y lo difícil que se hace llevar gente al teatro también mereció su reflexión: "Uno hace lo mejor que puede con lo que le toca y con lo que no puede manejar de la realidad no se puede hacer nada. Si la gente tiene plata o no tiene no podemos hacer nada. Tenemos que remarla, pero todos somos remadores. Cuando la gente tiene poder adquisitivo, ayuda; y cuando no tiene es un problema para el teatro, para el comercio, para los restaurantes, porque el consumo se frena y a todos se nos frena un poco la actividad. Pero vida hay una sola y hay que darle para adelante", remató.