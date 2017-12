"El Mago" Benítez disolverá "La Nueva Luna" tras la muerte del cantante de la banda

Fotos El guitarrista adelantó en un ciclo radial que liderará otro grupo.

29/12/2017 -

El guitarrista de la banda de cumbia "La Nueva Luna", Ramón "El Mago" Benítez aclaró que tras la muerte del cantante Marcelo "Chino" González el grupo cambiará de nombre por respeto a su hermano y compañero.

"Seguiremos adelante, pero hasta acá llegó el nombre ‘La Nueva Luna’. No puedo salir a trabajar con ese nombre por respeto a él, a la familia y a los fanáticos. Éramos dos referentes y hoy falta uno. Me llamaré ‘El Mago y La Nueva’, empezaré con las presentaciones en marzo de 2018", dijo en diálogo con Radio Sudamericana de Corrientes.

Por otra parte, señaló: "Las presentaciones de estos días se suspendieron porque no puedo salir a trabajar a una semana de la muerte del Chino. Haremos un disco nuevo, no pondré otro cantante. Voy a cantar yo, me la voy a bancar y sé que los lunáticos están de mi parte".

"El Chino", el popular cantante y líder de La Nueva Luna, fue hallado sin vida por su novia, en la noche del 23 de diciembre.

"La noticia fue muy dura para todos por la figura que era y por el artista que era. Se lo va a recordar siempre, toda la vida, mediante sus canciones, porque estuvimos tocando 25 años sin parar y creo que no es poco. Recorrimos el país de punta a punta y lo van a recordar con todo el cariño. Después seguiremos adelante nosotros", aclaró el guitarrista después del velatorio de su compañero de una de las bandas de cumbia más populares de la Argentina.