Dejó los hábitos, le compró una casa y su novio lo abandonó

Fotos La pareja, en tiempos felices.

Hoy 20:05 -

Philip Clements (79) quedó en la ruina luego de casarse con un joven modelo de 24 años. Vendió su casa para comprarle un departamento pero lo abandonó. Clements era sacerdote y dejó los hábitos por amor, hoy tiene que vivir en la casa de un amigo.

Te recomendamos: "Mueren 10 personas en un nuevo ataque contra cristianos en Egipto"

“Cuando las cosas iban bien, quería que él tuviera seguridad cuando yo muera. El próximo año cumplo 80... No sabía que íbamos a terminar tan pronto”, aseguró el hombre que vendió su casa para comprarle un departamento de 120 mil dólares a su pareja, Florin Marin.

“Me arrepiento de haber vendido mi casa para comprar el departamento. (Marin) me dejó muy triste y solo, ahora tengo que vivir con un amigo para no estar en la calle”, agregó Clements.

Por su parte, el joven modelo no tardó demasiado en conocer un nuevo amor: Jerónimo Jesús de Vega (48), un empresario español que le escribió a través de Facebook luego de que se conociera la noticia de su separación.