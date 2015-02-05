CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 30 de Diciembre 2017

CINE: “MENTIRAS VERDADERAS”

30/12/2017 -

CANAL 7

01.00 LOS SIMPSONS

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA

MATUTINA

11.45 LOS SIMPSONS

12.30 CINE. PAWS, BONES AND

ROCKNROLL

14.00 SORTEO DE MONO FECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA

VESPERTINA

14.30 NICK JR.

17.00 LOS SIMPSONS

18.45 CINE. OPERACIÓN

REGALOS

20.15 CINE. MENTIRAS

VERDADERAS

22.00 SORTEO DE TÓMBOLA

NOCTURNA

22.15 CINE. MENTIRAS

VERDADERAS (CONTINUACIÓN)

22.45 CINE. CEGUERA

01.00 CIERRE DE

TRANSMISION


AMÉRICA

12.00 PASIÓN DE SÁBADO

18.00 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 SECRETOS VERDADEROS

22.30 SECRETOS VERDADEROS


CANAL 9

13.00 CLAVE ARGENTINA

14.00 CÁMARA LOCA

15.00 ALERTA COBRA

16.00 LA ROSA DE GUADALUPE

18.00 IMPLACABLES


TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 HISTORIAS DE AQUÍ, DE

ALLÁ

15.00 JUVENTUD ACUMULADA

16.00 AMBIENTE Y MEDIO

17.00 OTRA TRAMA


CANAL 13

10.30 PLAN TV

11.30 CINE 13

20.30 POR UNA MONEDA

22.00 EL MUNDO DEL

ESPECTÁCULO

00.00 RESTO DEL MUNDO


CANAL14

13.00 ANIMALANDIA

13.30 PASA EN SGO

14.00 SANTIAGO PUEBLO QUE

BAILA

14.30 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

15.30 RECORDANDO

17.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

18.00 VA DE NUEVO

18.30 VIVIR SANTIAGO

19.00 EN ARMONÍA

19.30 BÁSQUET CAPITALINA

21.00 LA TOCATA

22.00 RECORDANDO


CANAL 4

14.00 PUERTO PESCA

14.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA

15.00 VIDA SANA

15.30 SEGURIDAD VIAL

16.00 EDUCACIÓN Y CULTURA

16.30 MORENA TV

17.30 TENDENCIAS SANTIAGO

18.00 PUNTO DE ENCUENTRO

19.00 LA CABRITA EXPRESS

20.00 EN BOCA DE TODOS

20.30 MUNDO RALY


PELÍCULAS

CINEMAX

06.44 LEGO. LA LIGA DE LA JUSTICIA VS. LA

LIGA DE BIZARRO

07.42 BANDIDO Y SANTOS. AMIGOS

INSEPARABLES

09.18 ¿SOLO AMIGOS?

11.07 LOS JUEGOS DEL HAMBRE

13.49 STUART LITTLE 2. LA AVENTURA

CONTINÚA

15.11 BUSCANDO A NEMO

17.03 NO ME QUITES A MI NOVIO

19.18 LOS JUEGOS DEL HAMBRE

TCM

06.00 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

06.50 CASADOS...CON HIJOS (TEMPORADA 1)

07.16 CASADOS...CON HIJOS (TEMPORADA 1)

07.42 LA NIÑERA

08.08 LA NIÑERA

08.34 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

09.24 CASADOS...CON HIJOS (TEMPORADA 1)

09.50 CASADOS...CON HIJOS (TEMPORADA 1)

10.16 LA NIÑERA

10.42 LA NIÑERA

11.08 LA PANTERA ROSA

11.15 REGRESO A LA LAGUNA AZUL

13.06 EL DORADO

15.29 EL SANTO

17.41 TERRENO SALVAJE

19.33 MOMENTO CRÍTICO

22.00 EL VENGADOR DEL FUTURO

TNT

06.00 PAPELES EN EL VIENTO

07.38 HECHIZADA

09.35 LOS INCREÍBLES

11.49 AVIONES

13.28 HARRY POTTER Y LA PIEDRA

FILOSOFAL

16.32 HARRY POTTER Y EL PRISIONERO DE

AZKABAN

19.07 HARRY POTTER Y EL CÁLIZ DE FUEGO

22.00 HARRY POTTER Y LAS RELIQUIAS DE

LA MUERTE. PARTE 2

00.22 INFRAMUNDO. EL DESPERTAR

01.56 RAMBO. REGRESO AL

UNIVERSAL CHANNEL

09.00 GRIMM

10.00 GRIMM

11.00 GRIMM

12.00 GRIMM

13.00 GRIMM

13.55 MISIÓN. IMPOSIBLE - PROTOCOLO

FANTASMA

16.30 TORTUGAS NINJA

18.30 RÁPIDOS Y FURIOSOS 6

21.00 UN NOVATO EN APUROS

23.00 ¿... Y DONDE ESTÁN LAS RUBIAS?

01.10 ARMA FATAL

03.30 GRIMM

STUDIO UNIVERSAL

09.00 ZEUS Y ROXANA

11.10 BUEN VIAJE, CHARLIE BROWN

12.45 BABE. CHANCHITO DE LA CIUDAD

14.50 HOOK

17.50 HISTORIA DE UNA VIDA

20.00 MENTIROSO MENTIROSO

21.55 EL CLUB DE LAS DIVORCIADAS

24.05 HISTORIA DE UNA VIDA

02.15 EL CLUB DE LAS DIVORCIADAS

04.25 BUEN VIAJE, CHARLIE BROWN


A DÓNDE IR

CASA DEL FOLCLORISTA

(PARQUE AGUIRRE)

+SÁBADO 30, A PARTIR DE LAS

23, LA CRUSA DANZA, TRIÓ SANTIAGUEÑO,

Y RECITAL DE CLODOMIRA

CANTO.

CASA TERRAVIVA

(SAN MARTÍN Y SANTA FE)

* SÁBADO 30, A LAS 22, RECITAL

DE HORACIO BANEGAS. CON INVITADOS.

CARPA DEL HECHICERO

(CLODOMIRA)

EL LUNES 1º DE ENERO DE 2018,

DESDE LAS 20, FRANCO ARROYO,

LOS CAPIS Y LA BANDA ULISERA.

CLUB OLD LIONS

(COSTANERA)

+JUEVES 4 DE ENERO,EN EL 47º

FESTIVAL DE LA CHACARERA,

RALY BARRIONUEVO, TANTA,

ARIEL CAMAÑO, ÁLVARO OTINETTI,

ENTRE OTROS.

+VIERNES 5, EN EL 47º FESTIVAL

DE LA CHACARERA, NÉSTOR

GARNICA, EL VISLUMBRA DEL

ESTEKO, DANY HOYOS, DEMI CARABAJAL,

ENRIQUE MARQUETTI,

ENTRE OTROS.

+SÁBADO 6, EN EL 47º FESTIVAL

DE LA CHACARERA, DÚO COPLANACU,

CUTI Y ROBERTO CARABAJAL

LAS SACHAGUITARRAS,

KALAMA, ENTRE OTROS.


CINES

SUNSTAR

STAR WARS EPISODIO VIII

(3D):

ACCIÓN, C.FICCIÓN (+ 13 AÑOS)

30/12 - 14:30 (Cast) 18:00 (Cast)

21:00 (Subt) 00:00 (Subt)

GUERRA DE PAPÁS 2 (2D):

COMEDIA (ATP)

30/12 - 15:00 (Cast) 17:30 (Cast)

EXTRAORDINARIO (2D):

DRAMA (+ 13 AÑOS)

30/12- 20:00 (Cast) 22:20 (Subt)

00:40 (Subt)

LA ESTRELLA DE BELÉN

(2D):

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

30/12 -14:45 (Cast) 17:30 (Cast)

LA LIGA DE LA JUSTICIA

(2D):

CÓMIC, AVENTURA, ACCIÓN (+ 13

AÑOS)

30-01-02/01 - 19:30 (Cast)

FELIZ DÍA DE TU MUERTE

(2D):

TERROR (ATP)

30/12- 22:10 (Subt) 00:20 (Subt)

EL GRAN SHOWMAN (2D):

DRAMA, MUSICAL (+ 13 AÑOS)

30/12 - 14:30hs (Cast) 17:00 (Cast)

19:30 (Cast) 22:00 (Subt) 00:20

(Subt)

STAR WARS EPISODIO VIII

(2D):

ACCIÓN, CIENCIA FICCIÓN (+ 13

AÑOS)

30/12 - 15:00 (Cast) 18:30 (Cast)

21:30 (Subt) 00:30 (Subt)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES

SIN PREVIO AVISO


HÍPER LIBERTAD

LIGA DE LA JUSTICIA APTA 13

AÑOS (COMPAÑÍA DE PADRE O TUTOR)

CASTELLANO 2D 17:30 (TODOS LOS

DÍAS)

31/01 cerrado

GUERRA DE PAPÁS 2 ATP

C/ LEYENDA

CASTELLANO 2D 22:10 (TODOS LOS

DÍAS)

31/01 cerrado

LA ESTRELLA DE BE LÉN

ATP

CASTELLANO 2D 20:00 (TODOS

LOS DÍAS)

31/01 cerrado

STAR WARS: LOS ÚLTIMOS

JEDI APTA 13 AÑOS (COMPAÑÍA

DE PADRE O TUTOR)

CASTELLANO 2D 16:40 - 19:40 -

22:40 (TODOS LOS DÍAS)

31/01 cerrado

EL GRAN SHOWMAN ATP

ESTRENO

CASTELLANO 2D 18:00 - 20:15 -

22:30 (TODOS LOS DÍAS)

31/01 cerrado

 
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