CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 30 de Diciembre 2017
CINE: “MENTIRAS VERDADERAS”
Por El Liberal
30/12/2017 -
CANAL 7
01.00 LOS SIMPSONS
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA
MATUTINA
11.45 LOS SIMPSONS
12.30 CINE. PAWS, BONES AND
ROCKNROLL
14.00 SORTEO DE MONO FECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA
VESPERTINA
14.30 NICK JR.
17.00 LOS SIMPSONS
18.45 CINE. OPERACIÓN
REGALOS
20.15 CINE. MENTIRAS
VERDADERAS
22.00 SORTEO DE TÓMBOLA
NOCTURNA
22.15 CINE. MENTIRAS
VERDADERAS (CONTINUACIÓN)
22.45 CINE. CEGUERA
01.00 CIERRE DE
TRANSMISION
AMÉRICA
12.00 PASIÓN DE SÁBADO
18.00 AMÉRICA NOTICIAS
20.00 SECRETOS VERDADEROS
22.30 SECRETOS VERDADEROS
CANAL 9
13.00 CLAVE ARGENTINA
14.00 CÁMARA LOCA
15.00 ALERTA COBRA
16.00 LA ROSA DE GUADALUPE
18.00 IMPLACABLES
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 HISTORIAS DE AQUÍ, DE
ALLÁ
15.00 JUVENTUD ACUMULADA
16.00 AMBIENTE Y MEDIO
17.00 OTRA TRAMA
CANAL 13
10.30 PLAN TV
11.30 CINE 13
20.30 POR UNA MONEDA
22.00 EL MUNDO DEL
ESPECTÁCULO
00.00 RESTO DEL MUNDO
CANAL14
13.00 ANIMALANDIA
13.30 PASA EN SGO
14.00 SANTIAGO PUEBLO QUE
BAILA
14.30 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
15.30 RECORDANDO
17.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
18.00 VA DE NUEVO
18.30 VIVIR SANTIAGO
19.00 EN ARMONÍA
19.30 BÁSQUET CAPITALINA
21.00 LA TOCATA
22.00 RECORDANDO
CANAL 4
14.00 PUERTO PESCA
14.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA
15.00 VIDA SANA
15.30 SEGURIDAD VIAL
16.00 EDUCACIÓN Y CULTURA
16.30 MORENA TV
17.30 TENDENCIAS SANTIAGO
18.00 PUNTO DE ENCUENTRO
19.00 LA CABRITA EXPRESS
20.00 EN BOCA DE TODOS
20.30 MUNDO RALY
PELÍCULAS
CINEMAX
06.44 LEGO. LA LIGA DE LA JUSTICIA VS. LA
LIGA DE BIZARRO
07.42 BANDIDO Y SANTOS. AMIGOS
INSEPARABLES
09.18 ¿SOLO AMIGOS?
11.07 LOS JUEGOS DEL HAMBRE
13.49 STUART LITTLE 2. LA AVENTURA
CONTINÚA
15.11 BUSCANDO A NEMO
17.03 NO ME QUITES A MI NOVIO
19.18 LOS JUEGOS DEL HAMBRE
TCM
06.00 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
06.50 CASADOS...CON HIJOS (TEMPORADA 1)
07.16 CASADOS...CON HIJOS (TEMPORADA 1)
07.42 LA NIÑERA
08.08 LA NIÑERA
08.34 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
09.24 CASADOS...CON HIJOS (TEMPORADA 1)
09.50 CASADOS...CON HIJOS (TEMPORADA 1)
10.16 LA NIÑERA
10.42 LA NIÑERA
11.08 LA PANTERA ROSA
11.15 REGRESO A LA LAGUNA AZUL
13.06 EL DORADO
15.29 EL SANTO
17.41 TERRENO SALVAJE
19.33 MOMENTO CRÍTICO
22.00 EL VENGADOR DEL FUTURO
TNT
06.00 PAPELES EN EL VIENTO
07.38 HECHIZADA
09.35 LOS INCREÍBLES
11.49 AVIONES
13.28 HARRY POTTER Y LA PIEDRA
FILOSOFAL
16.32 HARRY POTTER Y EL PRISIONERO DE
AZKABAN
19.07 HARRY POTTER Y EL CÁLIZ DE FUEGO
22.00 HARRY POTTER Y LAS RELIQUIAS DE
LA MUERTE. PARTE 2
00.22 INFRAMUNDO. EL DESPERTAR
01.56 RAMBO. REGRESO AL
UNIVERSAL CHANNEL
09.00 GRIMM
10.00 GRIMM
11.00 GRIMM
12.00 GRIMM
13.00 GRIMM
13.55 MISIÓN. IMPOSIBLE - PROTOCOLO
FANTASMA
16.30 TORTUGAS NINJA
18.30 RÁPIDOS Y FURIOSOS 6
21.00 UN NOVATO EN APUROS
23.00 ¿... Y DONDE ESTÁN LAS RUBIAS?
01.10 ARMA FATAL
03.30 GRIMM
STUDIO UNIVERSAL
09.00 ZEUS Y ROXANA
11.10 BUEN VIAJE, CHARLIE BROWN
12.45 BABE. CHANCHITO DE LA CIUDAD
14.50 HOOK
17.50 HISTORIA DE UNA VIDA
20.00 MENTIROSO MENTIROSO
21.55 EL CLUB DE LAS DIVORCIADAS
24.05 HISTORIA DE UNA VIDA
02.15 EL CLUB DE LAS DIVORCIADAS
04.25 BUEN VIAJE, CHARLIE BROWN
A DÓNDE IR
CASA DEL FOLCLORISTA
(PARQUE AGUIRRE)
+SÁBADO 30, A PARTIR DE LAS
23, LA CRUSA DANZA, TRIÓ SANTIAGUEÑO,
Y RECITAL DE CLODOMIRA
CANTO.
CASA TERRAVIVA
(SAN MARTÍN Y SANTA FE)
* SÁBADO 30, A LAS 22, RECITAL
DE HORACIO BANEGAS. CON INVITADOS.
CARPA DEL HECHICERO
(CLODOMIRA)
EL LUNES 1º DE ENERO DE 2018,
DESDE LAS 20, FRANCO ARROYO,
LOS CAPIS Y LA BANDA ULISERA.
CLUB OLD LIONS
(COSTANERA)
+JUEVES 4 DE ENERO,EN EL 47º
FESTIVAL DE LA CHACARERA,
RALY BARRIONUEVO, TANTA,
ARIEL CAMAÑO, ÁLVARO OTINETTI,
ENTRE OTROS.
+VIERNES 5, EN EL 47º FESTIVAL
DE LA CHACARERA, NÉSTOR
GARNICA, EL VISLUMBRA DEL
ESTEKO, DANY HOYOS, DEMI CARABAJAL,
ENRIQUE MARQUETTI,
ENTRE OTROS.
+SÁBADO 6, EN EL 47º FESTIVAL
DE LA CHACARERA, DÚO COPLANACU,
CUTI Y ROBERTO CARABAJAL
LAS SACHAGUITARRAS,
KALAMA, ENTRE OTROS.
CINES
SUNSTAR
STAR WARS EPISODIO VIII
(3D):
ACCIÓN, C.FICCIÓN (+ 13 AÑOS)
30/12 - 14:30 (Cast) 18:00 (Cast)
21:00 (Subt) 00:00 (Subt)
GUERRA DE PAPÁS 2 (2D):
COMEDIA (ATP)
30/12 - 15:00 (Cast) 17:30 (Cast)
EXTRAORDINARIO (2D):
DRAMA (+ 13 AÑOS)
30/12- 20:00 (Cast) 22:20 (Subt)
00:40 (Subt)
LA ESTRELLA DE BELÉN
(2D):
AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)
30/12 -14:45 (Cast) 17:30 (Cast)
LA LIGA DE LA JUSTICIA
(2D):
CÓMIC, AVENTURA, ACCIÓN (+ 13
AÑOS)
30-01-02/01 - 19:30 (Cast)
FELIZ DÍA DE TU MUERTE
(2D):
TERROR (ATP)
30/12- 22:10 (Subt) 00:20 (Subt)
EL GRAN SHOWMAN (2D):
DRAMA, MUSICAL (+ 13 AÑOS)
30/12 - 14:30hs (Cast) 17:00 (Cast)
19:30 (Cast) 22:00 (Subt) 00:20
(Subt)
STAR WARS EPISODIO VIII
(2D):
ACCIÓN, CIENCIA FICCIÓN (+ 13
AÑOS)
30/12 - 15:00 (Cast) 18:30 (Cast)
21:30 (Subt) 00:30 (Subt)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES
SIN PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
LIGA DE LA JUSTICIA APTA 13
AÑOS (COMPAÑÍA DE PADRE O TUTOR)
CASTELLANO 2D 17:30 (TODOS LOS
DÍAS)
31/01 cerrado
GUERRA DE PAPÁS 2 ATP
C/ LEYENDA
CASTELLANO 2D 22:10 (TODOS LOS
DÍAS)
31/01 cerrado
LA ESTRELLA DE BE LÉN
ATP
CASTELLANO 2D 20:00 (TODOS
LOS DÍAS)
31/01 cerrado
STAR WARS: LOS ÚLTIMOS
JEDI APTA 13 AÑOS (COMPAÑÍA
DE PADRE O TUTOR)
CASTELLANO 2D 16:40 - 19:40 -
22:40 (TODOS LOS DÍAS)
31/01 cerrado
EL GRAN SHOWMAN ATP
ESTRENO
CASTELLANO 2D 18:00 - 20:15 -
22:30 (TODOS LOS DÍAS)
31/01 cerrado