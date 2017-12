Mariano Altuna sigue con el SDE

Fotos NIVEL. Mariano Altuna reconoció el nivel de la estructura santiagueña, de la cual dijo que es muy competitiva.

30/12/2017 -

El flamante bicampeón de Top Race V6, Mariano Altuna, le dijo ayer a EL LIBERAL en exclusiva desde Buenos Aires que quedó contento y satisfecho con la gran temporada que tuvo en el 2017, y al mismo tiempo le confesó que ya renovó por otra temporada su vínculo con la estructura santiagueña SDE Competición para el 2018.

Enseguida Mariano Altuna indicó: "Fue un año que volvimos a ser competitivos y ratificamos lo hecho en el 2016 y fue muy bueno porque tenemos un gran equipo, un gran auto, y creo que lo cerramos de la mejor manera. Quizás no como hubiésemos querido con el uno, pero las cosas de la carrera no quisieron que fuese así, pero nos encuentra más firme que nunca para arrancar la temporada de la mejor manera en el 2018", advirtió

A Altuna se lo notó entusiasmado con su renovación con el SDE Competición. "Fue algo instantáneo. Me siento muy cómodo con todos los chichos del equipo, con Raúl, con todos en general. Me siento como en casa. Se hacen las cosas que uno quiere y los resultados se sacan y los chicos

siempre empujan para mejorar todo. Si fuera por mí renovaría por muchos años", aseguró.

No hay dos sin tres

Para Altuna hay que afianzar todo lo que tenemos afinado y si no se dio el título fue quizás porque no era para nosotros. No tenemos por mejorar nada, simplemente afianzar más el vínculo con todo el equipo el grupo, todo lo que ya es muy bueno y seguir siendo rápido en la forma que estamos yendo. En dos años peleamos dos campeonatos seguidos así que vamos a pelear e intentar

uno más la tercera es la vencida y no hay dos sin tres. La idea es llegar a la final del campeonato sumando los puntos necesarios para estar más cómodos", aseveró.

También Altuna habló del encontronazo con Canapino en una final. "El haber tenido un toque con Agustín es algo positivo porque sabemos que es uno de los más rápidos y cuenta también con una gran estructura. Haberle hecho frente durante el año habla bien de nosotros. Es un balance positivo. Esto sirve para que estemos más firmes que nunca en el 2018".