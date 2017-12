Manchester United busca descontarle al líder City

30/12/2017 -

Manchester United, único escolta con 43 unidades y con el objetivo de acercarse al puntero Manchester City (58), recibirá hoy al Southampton, que es dirigido por el argentino Mauricio Pellegrino, en uno de los siete partidos que se jugarán mañana por la 21ª fecha de la Premier League de Inglaterra.

El cotejo se jugará a partir de las 14.30 (hora de la Argentina) en el estadio de Old Trafford de Manchester.

A falta de casi una rueda, la Premier League parece tener ya definido al Manchester City, del entrenador Josep Guardiola, como futuro campeón debido a la amplia diferencia que le lleva a su tradicional rival, el United.

El City, donde juegan los argentinos Nicolpás Otamendi y Sergio "Kun" Agüero, lleva 18 triunfos consecutivos y tiene 15 puntos de ventaja sobre su escolta.

Hoy también se jugarán los siguientes partidos: Bournemouth vs. Everton; Chelsea vs. Stoke City; Huddersfield vs. Burnley; Liverpool vs. Leicester City; Newcastle vs. Brighton And Hove; Watford vs. Swansea City.