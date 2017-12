Víctoria del Nápoli que se afianza en las posiciones

30/12/2017 -

Nápoli (48 puntos) superó a Crotone (15) por 1-0 (gol de Marek Hamsik) y se afianzó como líder de la Serie A del fútbol de Italia, al iniciarse ayer la 19ª fecha de la competencia.

Hoy se completará la jornada sobresaliendo el encuentro que sostendrán el escolta Juventus (44), que visitará a Hellas Verona (13), desde las 16.45 hora argentina. Además, Inter (40) será local ante Lazio (36). Los demás encuentros son: Fiorentina vs. Milan; Atalanta vs. Cagliari; Benevento vs. Chievo Verona; Bologna vs. Udinese; Roma vs. Sassuolo, Sampdoria vs. Spal y Torino vs. Genoa.