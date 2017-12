Fernando Gago dijo que "no se resigna a no jugar el Mundial"

Fotos FORTALEZA. El mediocampista de Boca, Fernando Gago se recupera de la lesión ligamentaria y sueña con poder estar en el mundial de Rusia.

30/12/2017 -

Cuando se confirmó la lesión ligamentaria de Fernando Gago en aquel 0-0 entre Argentina y Perú en La Bombonera, más de uno pensó que el volante no iba a jugar más al fútbol. Luego de haber sufrido dos rupturas de tendón en un año, el pensamiento era que no se iba a bancar una nueva operación y una tercera recuperación de, mínimo, seis meses.

Así y todo, miró para adelante, nunca bajó los brazos y hasta sueña con la Copa del Mundo. "La idea es jugar lo más rápido posible y antes del Mundial. No me resigno a no jugarlo, sé que va a ser difícil, pero obviamente la voy a pelear. Lo tengo cómo objetivo y como un sueño. En competencias posibles tengo dos seguras y una que puede ser, por lo que tengo muchas motivaciones en cuanto a lo deportivo", soñó.

"Me pasó y al otro día ya estaba pensando en cómo me iba a recuperar y de la forma en que lo iba a hacer. Eso suma para volver bien, rápido, para seguir trabajando y mantenerme fuerte", expresó Pintita. Y dio a conocer como fueron sus primeros días luego del fatídico momento.

"Estuve tres semanas inmovilizado y es molesto. No podía ni manejar, dependía de que me lleven y me traigan al club. Era complicado".

Y si bien confirmó que "en el momento el pensamiento negativo corre para todos lados", el ex Real Madrid está a pleno pensando en la vuelta.

"Recién empecé a correr y a hacer campo, sumado a lo que venía haciendo en el gimnasio. La rodilla me responde y tengo posibilidades de hacer otros ejercicios no tan básicos".

"Tengo fecha de vuelta pero no la puedo decir. Es una cuestión mía que me la tomo como una meta. Hoy ya estoy avanzado y corro antes del tercer mes", cerró el mediocampista central.