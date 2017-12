Batalla dilata su salida y Musto se acerca

Fotos CHANCES. Batalla no arregló su sueldo y por ello no fue cedido aún.

30/12/2017 -

River y Atlético Tucumán ya se han puesto de acuerdo en la sesión del joven arquero Augusto Batalla al equipo de Ricardo Zielinsky, pero Augusto aún no ha definido los números del contrato y es por eso que continúa en el elenco de Núñez. ¿Qué pasará?

Si fuese por ambos clubes, su pase a préstamo sin cargo y sin opción de compra ya se habría realizado. Pero el caso es que Augusto Batalla aún no ha definido las cifras de su contrato y es por eso que aún no ha sido cedido. De esta forma, Ricardo Zielinsky todavía no puede contar con el (por ahora) arquero de River y todavía no sabe si la situación se destrabará, según trascendió en la página riverplatense, lapaginamillonaria.com.

Más allá de esto, por el momento (y teniendo en cuenta la situación por la que atraviesan ambos clubes y el arquero) todavía no se ha definido quién se hará cargo de su sueldo o en qué porcentajes se responsabilizarán las dos instituciones en alusión al salario del guardameta.

Damián Musto

Poco a poco se empieza a esclarecer el panorama en materia de refuerzos. Si bien los últimos días del año no contribuyen en materia de negociaciones, River aceleró para asegurarse la incorporación de Damián Musto, uno de los mediocampistas solicitados por Marcelo Gallardo.

River pagará dos millones de dólares para quedarse con el pase del mediocampista central, quien es hincha del Millonario e incluso estuvo en el estadio Monumental cuando el Millo se impuso 3 a 0 sobre Tigres, por la final de la Copa Libertadores 2015.

Ahora tan sólo resta un acuerdo entre la institución de Núñez y Musto por el contrato, cuya duración sería de tres temporadas.

Según averiguó La Página Millonaria, todavía no hubo llamados para resolver este asunto, aunque de ninguna manera corre riesgo la transferencia, teniendo en cuenta la buena predisposición de todas las partes.