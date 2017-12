Cervantes: “Tenemos la velocidad, pero en el Dakar gana el más regular”

Fotos Iván Cervantes se prepara para un nuevo Dakar

Hoy 08:08 -

Tiene cinco mundiales de Enduro y quiere brillar en el Dakar con Himoinsa. Iván Cervantes fue 16º en su debut (2016) y abandonó el año pasado en la penúltima etapa del raid. La experiencia ya cuenta para este piloto de 32 años y servirá para templar su velocidad.

-Por experiencia, ¿ya está en una posición para hacerlo muy bien?

-(Se piensa la respuesta)… Sí. En teoría, después de tres años tienes una experiencia bastante grande. Lo que pasa es que el Dakar es muy complicado, son muchos días en los que no puedes fallar ni vos ni la mecánica. Tienes que ir día a día y no cometer ningún error de navegación muy grave. Tendré que poner en juego la experiencia de los dos Dakar anteriores. No hacer lo que me salió mal, repetir lo que me salió perfecto.

-¿Por ejemplo?

-Sobre todo los errores que he tenido, con alguna caída fuerte. Saber interpretar bien una nota conflictiva que te pueda llevar a un error de navegación. En el Dakar hay que tomar muchas decisiones muy rápido y ahora me doy cuenta que es preferible perder uno o dos minutos parándote a mirar que perder media hora por haber ido decidido hacia la izquierda cuando era por la derecha.

-Viene del Enduro, la velocidad ya la tiene…

-La velocidad la tenemos, pero no es todo en el Dakar. Allí gana el más regular.

-¿La moto está a la altura?

-Sí, llevamos una moto muy potente de KTM y muy fiable. Es importante mantener la calma en la primera semana con las dunas, navegación y arena, y mantener la mecánica también.

Es muy fácil hablar de paciencia ante la primera semana. ¿Eso cómo se pone en práctica?

Pues intentándolo… Cuando vas un poco pasado te das cuenta, si llegas al vivac y te dice tu mecánico que una pieza está más desgastada de lo normal. Tenemos que ir poco a poco.

-Ha tenido lesiones este año, ¿cómo está?

-Sí, tuve la lesión de la Baja Aragón (fractura de clavícula). Me ha preocupado bastante, pero afortunadamente llego bastante bien. No estoy al cien por cien, pero quizás durante el recorrido alcancemos ese nivel.