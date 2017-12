El sector privado no traccionó la demanda de empleo

31/12/2017 - El sector privado no t rac c ionó la generación de empleos durante 2017, un año que consideraron “neutro” en el mercado de oferta y demanda de trabajo, reportó una consultora en recursos humanos. “El cierre del año es neutro desde el punto de vista de la demanda de personal y tiene que ver con que el sector privado no está buscando gente”, afirmó el director comercial del Grupo Adecco en Argentina, Patricio Dewey. Agregó que “también hay una expectativa con la reforma laboral”, que quedó en t ratamiento parlamentario para el año próximo. En diciembre, las vacantes más solicitadas en el mercado local fueron operarios de producción, posiciones de data entry, sector administrativo, personal para logística, distribución, cajeros y repositores. Por su parte, la empresa de recursos humanos Randstad indicó que, a fines de noviembre, el 70% de los trabajadores argentinos estaba confiado en que su empresa podía mejorar sus situación en el año 2018. El 63% presumía que habrá una mejor situación económica en el 2018, mientras que un 37% cree que va a empeorar. “En este sentido, las expectativas de los argentinos se equiparan a las de los trabajadores del resto del mundo: el 61% de los trabajadores a nivel global cree que la situación económica de sus países será mejor en 2018, mientras que el 44% considera que será peor”, indicó el informe de Randstad.">