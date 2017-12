Economistas advirtieron sobre la pérdida de independencia del Banco Central

31/12/2017 - Economistas apuntaron a la pérdida de la independencia del Banco Central tras el anuncio de las modificaciones en las metas de inflación. Referentes del equipo económico y el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, anunciaron el pasado jueves una suba en las metas de inflación, que estipulaban un alza del 15% para 2018, cuando inicialmente se ubicaba en un rango de entre 8 y 12%. El ex presidente del Banco Central y de la Comisión Nacional de Valores, Martín Redrado, analizó: “El Gobierno ha reconocido que las metas de inflación están planteadas por el ministro de Hacienda, quien está en el asiento del conductor” e indicó: “La tasa de interés es un instrumento muy débil para anclar las expectativas de inflación”. El economista director de la consultora Economía & Regiones, Diego Giacomini, consideró que el “el cambio de metas de inflación es otro capítulo más del gradualismo fiscal, la máquina de incumplir y dar malas noticias”. “El jefe de Gabinete anuncia que elevan la meta y toleran cinco puntos de inflación por año en 2018; 2019 y 2020 diciéndonos que es un Gobierno que tiene por objetivo crucial bajar la inflación”, criticó. En su cuenta de Twitter, apuntó: “¿Nos miente, nos toma por bobos o no se dio cuenta lo que hizo/dijo?”. “Toda la conferencia y cambio meta de inflación muestra que la economía está subordinada al plan político y que no hay independencia de Banco Central”, advirtió el economista. El economista jefe de Ecolatina, Lorenzo Sigaut Gravina, resaltó que “quien anunció el relajamiento de la meta de inflación no fue Federico Sturzenegger, sino Nicolás Dujovne”, por lo cual afirmó que “en la práctica esto significa que la potestad de fijar la meta de inflación deja de estar en manos del Banco Central y vuelve al poder Ejecutivo”.