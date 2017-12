Poesía de Estefanía Páez Jiménez

31/12/2017 -

Volveré con mis legiones

con mis pasos que rompen baldosas en kilómetros

volveré con mi magia,

la verdadera,

aquella a la que le temes.

Volveré y temblarán ventanas y tormentas

volveré arrastrándome sobre mi vientre

volveré riéndome como los dioses.

Persianas cerradas y puertas con candados,

volveré escupiendo polvo y sangre

volveré a infectar tus pulmones

al atardecer volveré

volveré rasguñando tumbas y espaldas

sonreirán los que me esperaron

les sonreiré también

porque yo ya la he conocido

y no he muerto.





Harta de la quietud de la marea

volví a mis playas

me subí a las rocas y miré

no te vi

you were nowhere to be found

y tal vez así te quería

lejos porque no me perteneces

que te lleve la oscura estrella

que crepites solitario en tu caparazón viejo

que el agua te golpee y te inunde

ya no me desplazo en submarinos, señor

ahora dejo que el sol me curta

mi pelo huele a sal

voy feliz en mi barquito

sin agua ni provisiones a bordo.

Siestas – hechizo,

infiernos que hinchan

nuestras pequeñas cuevas

llenándolas de demonios

y de melodías adormecedoras.

El ausente.

Lienzo nocturno,

espectros sibilantes,

libros que se abren lentamente,

misterios que descorren sus cortinas para mí.

Nefelibata.

Oh nunca más hables,

que tu voz se esfume,

que se haga añicos.

Oh nunca preguntes,

que los signos de interrogación te ahorcan.

Soliloquios inacabables.

suplicio indecible.

Y tu ausencia.

Todo se derrumba.

todo es nada,

la misma, la inconsolable nada.

El viento,

caos, caos,

cables y risas que se agitan,

que cortan como vidrios,

techos llovidos,

lamidos por espíritus inmortales.

Los escuchas,

algún grito de un niño,

disimulado con el viento,

y el andar de los automóviles,

los escuchas,

llegan con sus pies cansados

los peregrinos

del oscuro, perpetuo espanto,

del sueño.

Esto es parte del tiempo,

y las letras callan,

y la noche es un barco

que transita lentamente

y que yo contemplo desde

mi ventana-orilla.

Quietud, quietud

acompañada por un caos informe y sonoro,

que a veces se muestra

como un fantasma polvoriento,

y que es lo único que me entretiene.

Almohadones

y llantos-risas

y noches-días,

que es lo mismo,

porque nada cambia

y se mezcla todo

mientras espero.