La agricultura familiar apunta a obras de agua y a la producción caprina y porcina

31/12/2017 - El delegado local de la Secretaría de Agricultura Familiar (SAF) en Santiago del Estero, Carlos Cejas Lescano, sostuvo que el año próximo, el objetivo fundamental de esa repartición apuntará a “la concreción de obras de agua, el desarrollo de la producción caprina y porcina y un muy fuerte trabajo interinstitucional con el gobierno provincial e instituciones públicas y privadas”. “En 2018 se apunta principalmente a obras de agua, desarrollo de la producción caprina como fuente de ingreso genuino para las familias de pequeños productores, también para poder concluir con la faena de cabritos en la provincia, para la faena de producción porcina porque no hay ningún frigorífico porcino y estamos trabajando en forma muy coordinada con la provincia y con otras instituciones tras esos objetivos”, señaló. Destacó que “el objetivo es que todo el año que viene podamos trabajar con todas las instituciones, con la provincia, el Inta, los municipios, las universidades, las asociaciones de productores, mediante la participación pública y privada que es lo que se viene en gestión gubernamental. Queremos que la actividad privada también encare de manera conjunta proyectos de desarrollo territorial del gobierno”. El delegado local señaló que desde la Secretaría de Agricultura Familiar se encararon proyectos por casi $120 millones, algunos de los cuales ya se concretaron en este año y el anterior, mientras otros están pendientes de concreción para el año venidero. Entre los que se concretaron mencionó la construcción de tres frigoríficos y Centros de Servicios caprinos por un monto de $9 millones. El delegado local, Carlos Cejas Lescano, sostuvo que “hemos bajado en coordinación con la Ley Caprina Nacional la construcción de un Centro de Servicios Caprino y la asociación Tras del Cerro en el departamento Choya, en la zona oeste de la provincia”. Agregó que “también se ejecutó otro centro similar en Figueroa que ya está construido y próximo a entrar en funcionamiento y se aprobó la semana pasada la asignación de otros $3 millones para el tercer Centro de Servicios Caprino que va a funcionar en Atamisqui”. Servicios Cejas Lescano destacó que “se trabaja con la ejecución de estos Centros de Servicio que abarcan toda la cadena, desde la producción a partir dela inseminación artificial de cabras, hasta llegar a la faena y luego la conservación y elaboración de alimentos de origen caprino para tener al cabrito como marca santiagueña de la agricultura familiar”. El delegado local sostuvo que “queremos tener al cabrito como marca santiagueña de la agricultura familiar, para distribuir no solo en Las Termas, mercado al que se va a atender de forma privilegiada, sino también a otras provincias como Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, Mendoza y también destinos de exportación”. Entre los proyectos además del tema caprino se encuentran el mejoramiento del hábitat rural, la adquisición de maquinaria agrícola, el enriquecimiento del bosque nativo, el apoyo a la producción, el fortalecimiento de huertas, centros de servicios caprinos, la producción de cerdos, entre otros. “La visión de trabajo que hemos aplicado en casi dos años de gestión es darle a la secretaría un perfil mucho más productivista y menos asistencialista porque nuestro principal objetivo es que los productores de la agricultura familiar desarrollen su trabajo en forma rentable, obteniendo rentabilidad para que puedan cambiar su vida y puedan obtener sus recursos con sus trabajos y dejar de depender de la dádiva política”, señaló Cejas Lescano. Agregó que “estamos convencidos que la agricultura familiar en Santiago es la de mayor número porque son alrededor de 14 mil y es una herramienta fundamental para buscar el objetivo pobreza cero y en eso estamos trabajando permanentemente con esa visión de trabajo”. Agregó que “queremos que el productor rural salga de la situación en que se encuentra y empiece a ser un productor en serio y pueda comprarse su camioneta, mandar su hijo a estudiar, construir su casa, esa es nuestra función y sobre todo en todos nuestros proyectos están presentes el agregado de valor, no vender materia prima sino que salga del campo el alimento terminado, listo para el