Experimentan con control biológico de plagas en cultivos hortícolas para el reemplazo de agroquímicos

31/12/2017 - Expertos del Conicet La Plata lograron buenos resultados en la generación de controladores biológicos que no afectan a los seres humanos ni al medio ambiente contra gusanos que perjudican a cultivos locales. El organismo, señaló que estos controladores biológicos buscan reemplazar determinados productos que comenzaron a utilizarse en la década del 70 para controlar plagas en cultivos agrícolas sobre la base del bromuro de metilo, del que existen constancia de su toxicidad para las personas y los efectos perjudiciales que tienen sobre la capa de ozono. Por eso, a partir del Protocolo de Montreal de 1987, se establecieron plazos para reemplazarlo por otros compuestos que no dañaran la atmósfera terrestre, hasta eliminarlo por completo. Sebastián Garita, becario doctoral del Conicet en el Instituto de Fisiología Vegetal (Infive, Conicet-UNLP), abocado a distintos proyectos de investigación para atacar a la única especie que afecta el cinturón hortícola regional, denominada Nacobbus aberrans, explicó que “en esa reducción de la aplicación del producto se fueron intensificando ciertos problemas fitosanitarios, es decir relacionados a las plantas, que preocuparon mucho a los productores y que dieron lugar a la búsqueda de soluciones alternativas”. “La principal plaga es la de los nematodos, gusanos microscópicos muy difíciles de combatir”, relató y contó que aunque prefiere tomate, morrón y berenjena, “el bichito ataca todo tipo de cultivos”. Describió el especialista que su modus operandi consiste en ingresar a la raíz y formar unas bolitas muy pequeñas que parecen nudos llamadas agallas, dentro de las cuales se instalan las hembras para poner huevos. Mario Saparrat, investigador independiente del Conicet y coordinador del grupo de trabajo, detalló que “si bien parasitan la planta y por ende le roban alimento, no es ése el peor daño que le ocasionan, sino la quebradura de los tejidos de conducción: rompen los tubos por los que recibe y transporta agua y nutrientes”.