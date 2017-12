Urgen a productores a realizar controles por la aparición de langostas

31/12/2017 - El gobierno jujeño urgió a los productores agrícolas a realizar los controles y a trabajar de manera comunitaria debido al creciente número de langostas que amenaza al sector productivo, advirtieron desde el Ministerio de Desarrollo Económico y Producción. “La situación actual de la plaga es preocupante porque hay mucha población de langostas adultas y pequeñas, por lo que es necesario realizar los controles y así evitar su crecimiento”, sostuvo Julio Pardo de Figueroa, director de Control Productivo y Comercial. Unas 150 fincas productivas están amenazadas por la plaga que alcanza las 60.000 hectáreas, las cuales están ubicadas en las localidades de El Acheral, San Pedro, Santa Clara, Los Toldos, San Juan de Dios, Arroyo del Medio, Arroyo Colorado, Rodeito, El Mollar y Lobatón, entre otras. “Hay muchas gente trabajando con el Ministerio y estamos proporcionado distintos tipos de recursos humanos y técnicos”, dijo el funcionario y agregó que “lo peor que nos puede pasar es que no se esté controlando en algunos lugares y que los productores no estén comprometidos con la situación que estamos viviendo”. En ese sentido, advirtió que cualquier recurso “que tengamos va a ser insuficiente si no nos juntamos y tenemos una estrategia de control efectiva”, por lo que se va a notificar a los productores “para que cumplan con sus obligaciones legales, en el marco de la legislacion de Sanidad”. En el encuentro realizado en la capital jujeña, se evaluó la situación siguiendo los conceptos de especialistas como el australiano David Hunter, en relación al sistema de control preventivo sobre las particularidades biológicas y comportamiento de las langostas. “Sabemos que la plaga no tiene fronteras y si no se controla en las otras provincias nunca podremos hacer un trabajo efectivo; es por eso que con Salta y Tucumán trabajamos en un plan estrategia regional”, aseveró Pardo de Figueroa. Finalmente recordó a los productores que detectan el problema que pueden comunicarse a los números telefónicos disponibles 0388-154755531 y el 0388- 154345816; o bien a través del correo electrónico [email protected] gmail.com l