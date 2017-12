Adelgazar, haz este propósito y cúmplelo así en 2018

31/12/2017 - S i te propones adelgazar en 2018, debes buscar la manera de cumplirlo. En lugar de pensar que te vas a poner a dieta y vas a pasar hambre, plantéate aprender a comer. Y es que aquello que comes no aporta ningún beneficio a tu salud sino todo lo contrario, te hizo aumentar de peso. Y ahora te propones para este nuevo año que comienza comer de forma saludable y cambiar hábitos alimentarios para sentirte mejor. Para lograr con éxito este propósito, sigue estas pautas a la hora de empezar a cambiar tu alimentación. 1 Analiza cuáles son los errores y las circunstancias que te llevaron a tener un peso por encima de lo recomendado. Para ello, toma nota de número de comidas, de los alimentos que consumes con mayor frecuencia, de los horarios en que te alimentas y del tiempo que dedicas a la actividad física. 2 Plantéate soluciones prácticas que se adecuen a tu vida. Deben ser medidas realistas para que puedas mantenerlas para siempre, no sólo por un par de semanas. 3 Emp ieza despa cio, sin prisa, con la primera medida correctora que planificaste al principio para el problema. Una vez aplicada esta medida continúa con más fuerza y aplica poco a poco las demás medidas. 4 Metas pe queñas. Debes proponerte metas que puedas cumplir. Por ejemplo: En lugar de proponerte “comer muchos vegetales y frutas al día” apuesta por incluir en las comidas principales al menos un porción de vegetales. O bien, en lugar de plantearte “ir caminando al trabajo todos los días”, sé más realista y propónte caminar 2 o 3 días a la semana. 5 Planificación. Es sumamente importante planificar el menú semanal con vegetales, cereales integrales, frutas, legumbres, frutos secos, pescados, carnes magras, huevo, lácteos y aceite de oliva virgen extra para elaborar los platos. Evita incluir alimentos ultra-procesados como precocidos, bolletería industrial, dulces, galletas y/o embutidos. 6 Rea liza algún tipo de actividad física que, junto con la alimentación, es la herramienta más potente para bajar de peso y acompañar estos cambios. Debe ser parte de nuestra agenda, estar entre nuestras obligaciones, ser una necesidad. 7 Cocina. Aunque no te guste mucho o no seas muy habilidosa, es muy importante que aprendas a preparar tu comidas. Puedes dedicarle un par de horas de un día y preparar varias comidas, utilizar recetas de internet y congelar para la semana. 8 Camb ia los alime ntos que te rodea n. Intenta tener en el refrigerador y en la despensa alimentos saludables y retira aquellos que no te benefician. Ten cerca snacks saludables para los momentos de ansiedad. Toma siempre entre horas snacks saludables 9 Re duce el tama ño de las raciones. Puedes empezar por elegir un plato mediano. Es una evidencia científica que el servirse una ración más grande condiciona a una mayor ingesta calórica. 10 Disfruta el cam ino, piensa que no estarás siempre a dieta y que no estás perdiendo tiempo, al contrario, estás invirtiendo en tu futuro. Es un cambio y un aprendizaje que te permitirá un nuevo estilo de vida más sano para ti. Disfrútalo, que no sea una penitencia. Es muy importante también que busques ayuda y apoyo en profesionales capacitados como un dietista o nutricionista, para que te guíen y acompañen en este proceso tan importante de tu vida.