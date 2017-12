Agustín Pedro Justo: el General ingeniero

31/12/2017 - L a Villa de la Inmaculada Concepción, a orillas del río Uruguay, es la cuna de dos presidentes argentinos: en 1801 Justo José de Urquiza y en 1876 Agustín Pedro Justo. Era la tercera generación de los Justo provenientes de Gibraltar que repetían el nombre completo. Cuando Agustín Pedro nieto tuvo su segundo varón lo bautizó igual que él, pero el destino dejará trunca su vida a los cinco años, y allí terminará la tradición. Los Giusto eran italianos que al llegar a Gibraltar cambian su apellido por Justo. Excelente alumno en la primaria, es un precoz cadete del Colegio Militar, al que logra acceder a los once años. Se convertirá en oficial de artillería. En 1900, a sus 24 años solicita el permiso reglamentario para casarse con Ana, la hija del general Liborio Bernal, con quien vivirá toda su vida y tendrán siete hijos. La vida familiar no será amable, ya que mueren antes que sus padres cuatro vástagos: Agustín, Horacio, Elcira y Eduardo, cuya muerte fue especialmente dramática. Sobrevivirán Liborio, Otilia y Virginia. En 1903 se gradúa como ingeniero civil en la Universidad de Buenos Aires, lo que le brinda un roce social poco común entre militares. Toda su existencia será un lector voraz y apasionado, que reunirá a lo largo de su vida una biblioteca enorme y que terminará en la Biblioteca Nacional del Perú, fundada por San Martín. Lleva adelante una prolija carrera militar que lo lleva a ser el director del Colegio Militar desde 1915 hasta 1922, siendo coronel. Siempre fue un oficial sin mando de tropa. En su gestión se suprime la “manteada” a que eran sometidos los ingresantes por parte de los cadetes veteranos. Esta medida la toma a solicitud de un cadete llamado Juan Domingo Perón. MINISTRO DE GUERRA El 12 de octubre de 1922 el presidente Marcelo Torcuato de Alvear le toma juramento como ministro de guerra. En este cargo será ascendido a general de brigada y luego general de división, su máximo grado en el escalafón militar. Es impresionante el inventario de las obras de Justo como ministro. Se construyeron decenas de cuarteles militares. Comenzó la obra del nuevo Colegio Militar, en El Palomar, en las afueras de Buenos Aires. Se fundó la Fábrica Militar de Aviones en Córdoba, la primera de Sudamérica. Se comenzó a pensar en una sede para la jefatura militar, obra que concretará como presidente. Fue el representante argentino en el centenario de la batalla de Ayacucho, en el Perú, en 1924. En sus múltiples recorridas por el país, sufrió un percance que se convirtió en una divertida anécdota. El avión en que viajaba como acompañante, cae en un pozo de aire. Al aterrizar, el piloto descubre que había perdido al ministro. Justo salva su vida gracias al paracaídas, que le permitió descender en un descampado de La Rioja, y luego caminar varias horas hasta llegar a una estación de ferrocarril, cuyo responsable tardó bastante en creer que ese personaje extrañamente vestido y con una larga cola blanca era el poderoso ministro que se presentaba. El piloto del avión se llamaba Alegría, por lo que el telegrama que envió informando la desaparición de Justo sonaba bastante irónico: “Informo desaparición ministro de guerra, Alegría”. Un enojoso episodio lo enfrenta a Luis Dellepiane, oficial del Ejército que lo reta a duelo. Sabedor que aceptar el desafío lo ponía fuera de la ley, presentó su renuncia al cargo. El lance fue temerario, quedando salvado el honor de ambos. El presidente lo restituyó inmediatamente, pero Justo debió tomarse unos días para recuperarse del agotamiento que el duelo le produjo. Es muy curioso que en estos años como ministro se convirtiera en socio del Club de Armas, de la Sociedad Rural y del Círculo Militar, donde terminará enfrentado a su viejo amigo Enrique Mosconi. Terminó junto a Alvear sus tareas en 1928. DESDE EL LLANO A LA CUMBRE Desde tiempo antes formaba parte de la oposición a Hipólito Yrigoyen, por lo que se contó entre los entusiastas del golpe de estado de 1930. Después del 6 de setiembre, y ante el cariz fascista que el general José Félix Uriburu le dio a su gobierno, Justo es de los primeros en restarle apoyo. Supo manejar los tiempos, combinar discusiones y proponer ideas que le permitieron ser aceptado como el candidato ideal para la salida electoral que, desde el triunfo radical de abril de 1931, necesitaban los sectores conservadores como una alternativa real y competitiva para los comicios. La proscripción de la candidatura de Alvear decidida por la Corte Suprema de Justicia, con el dudoso argumento de que no había pasado un período completo desde su presidencia, ignorando el estado de excepción generado por la revolución de 1930, llevó a la Unión Cívica Radical a declarar la abstención, lo que visto desde la historia constituyó un error que recién repararía en 1936. Esto le dejó servida la presidencia a Justo, quien encabezó la fórmula de la Concordancia, una alianza formada por los conservadores, los radicales antipersonalistas y los socialistas independientes. Tuvo dos candidatos a vicepresidente: José Benjamín Matienzo y Julio Argentino Roca (h). Fue el último el que obtuvo más votos y el viejo sistema de electores consagró la fórmula Justo-Roca, venciendo a Lisandro de la Torre – Nicolás Repetto, candidatos del acuerdo demócrata progresista – socialista. En esta elección hubo aislados episodios de fraude que preanunciaron lo que se venía. PRESIDENTE Justo asumió el 20 de febrero de 1932. Es el primer presidente ingeniero, y el único hasta hoy con dos graduaciones de nivel universitario. Viajaba desde su casa en tren a la Casa Rosada. Su candidato a la gobernación de Santiago del Estero fue el radical antipersonalista Juan Bautista Castro, que fue el único gobernador en el país que concluyó su mandato entre los asumidos en 1932. Su logro más notable fue la construcción de viviendas populares, pavimentos y cloacas en la provincia. Esa década mostrará varios gobiernos provinciales encabezados por médicos: Castro en Santiago, Amadeo Sabattini en Córdoba y, Manuel Fresco en Buenos Aires. Castro logrará imponer a su sucesor en 1936, Pío Montenegro. El gobierno enfrentó con rapidez las consecuencias de la crisis económica de 1929 y se convierte en el primer gobierno en el mundo en aplicar las doctrinas del británico John Mainard Keynes. La aparición del proteccionismo en el comercio internacional obliga al gobierno a firmar un acuerdo con Gran Bretaña, por entonces exclusivo comprador de carnes argentinas. El tratado Roca–Runciman, más vilipendiado que leído, fue la aceptación del país de su condición de potencia periférica. Además los exagerados gestos del vicepresidente Roca durante las negociaciones y la firma del tratado ayudaron a su desprestigio. Es el tiempo de la creación de los grandes instrumentos de regulación de la economía por parte del Estado, que marcan el final del modelo librecambista que tanto había beneficiado a la Argentina. Aparecen las Juntas Nacionales de Granos, de Carnes, del Algodón, el Instituto Nacional de Vitivinicultura, y sobre todo el Banco Central de la República Argentina, con capitales mixtos. La obra pública fue el gran dinamizador, que permitió bajar el desempleo y recuperar el crecimiento de la economía. Se pavimentaron miles de kilómetros de rutas, se construyeron barrios de viviendas en varias provincias, se reactivaron obras ferroviarias. Se comenzaron a construir los Ministerios de Obras Públicas y de Hacienda, los edificios Libertador y Libertad, los bancos Hipotecario y de la Nación, y las sedes de los nuevos organismos: las Direcciones de Vialidad Nacional (hoy Tribunales Federales en la calle Comodoro Py) y de los Ferrocarriles del Estado. En el país son emblemáticos el hotel Llao Llao y el Hotel Provincial y Casino de Mar del Plata. En Buenos Aires se comenzó la avenida 9 de julio, el ensanche de la calle Corrientes y se inauguró el Obelisco. La muerte de su ministro de Guerra, general Manuel Rodríguez, su gran amigo e intérprete del pensamiento liberal en el ejército fue una de las grandes pérdidas de su gobierno, en un tiempo de impulsos nacionalistas, estimulados por la Iglesia Católica a través de sus capellanes castrenses. Es la época del enfrentamiento entre el estado liberal y la nación católica, al decir del historiador italiano Loris Zanatta. El Congreso Eucarístico Internacional, con la visita del Cardenal Eugenio Pacelli (luego Pío XII) le dio al gobierno cierta popularidad, que premió con la creación de diez diócesis el 20 de abril de 1934, y el Vaticano devolvió gentilezas con la elevación de Buenos Aires a Arquidiócesis Primada de Argentina y el púrpura para Santiago Luis Copello, el primer cardenal de habla hispana en América. Los logros en las relaciones exteriores fueron notables. El mandatario estadounidense Franklin D. Roosevelt visitó el país en 1936. Al abrazar a Justo lo reconoció como “el otro líder de América”. Durante su discurso en el Congreso, se produjo un hecho divertido. Su hijo marxista Liborio accedió a un palco por su condición familiar. Al comenzar, el visitante fue interrumpido al grito de “Abajo el imperialismo yanqui”. Liborio fue detenido por la policía del Parlamento y luego su padre lo “desterró” a una estancia pampeana, para que entendiera de una buena vez cómo funcionaba el capitalismo. El ministro Carlos Saavedra Lamas fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz, por su intervención en el fin de la guerra del Chaco entre Paraguay y Bolivia. Fue el primer latinoamericano en recibir el premio sueco. El intercambio de visitas entre los presidentes de Argentina y Brasil, Justo y Getulio Vargas, marcan un momento de intensa relación entre los gigantes sudamericanos. Fue el primer viaje al exterior de Justo. En una posterior entrevista en Paso de los Libres, para iniciar la construcción del primer puente sobre el río Uruguay que hoy lleva el nombre de ambos, el regreso será trágico. Justo decide cambiar de avión en la escuadrilla presidencial. Le pide a su hijo Eduardo, que era su secretario, que le deje su lugar y viaje en el otro avión. Se desata una terrible tormenta. El avión cae en el arroyo Itacumbú, en territorio uruguayo. La muerte de Eduardo fue un golpe durísimo para el presidente. Tres episodios marcaron negativamente su presidencia: el negociado de las carnes, denunciado por Lisandro de la Torre, que finaliza con el asesinato de Enzo Bordabehere en el recinto del Senado; la apelación cada día más frecuente al mal llamado “fraude patriótico” (ningún fraude puede ser patriótico) y el affaire que tuvo con una joven a la que conoció recorriendo librerías porteñas. Lo grave es que esa joven era menor de edad. Uno de los últimos actos de gobierno fue la inauguración del estadio de Boca Juniors, la “Bombonera”, club del que era seguidor el presidente. Entregó el mando a Roberto Marcelino Ortiz. Nunca fue un líder popular, ni buscó serlo. Ricardo Levene, historiador y patrimonialista, definió a Justo con precisión: “Quiso ser Mitre y terminó siendo Roca”, lo que es decir intentó ser liberal y fue conservador. La Segunda Guerra mundial lo encuentra como uno de los más convencidos aliadófilos entre los políticos argentinos, hecho que lo ubica en el mismo lugar de Ortiz y Alvear. SÚBITA MUERTE Justo queda en 1942 como el único líder político con experiencia para las elecciones de fines del año siguiente, ya que el 23 de marzo de ese año muere Alvear y el 20 de julio fallece Ortiz. El auge del nacionalismo en el Ejército y la simpatía de ciertos sectores con los gobiernos del Eje, en plena Segunda Guerra mundial, eran un obstáculo en el camino de Justo. Además no tenía buena relación con el nuevo presidente Ramón S. Castillo. Pero lo que impedirá su nueva presidencia será un drama familiar. En la Navidad de 1942 muere sorpresivamente Ana Bernal. La angustia por el fallecimiento de su esposa es fatal para él. El 11 de enero de 1943 estaba cenando con sus hijos, entre ellos Liborio, con quien la distancia en lo ideológico no le impedía conservar el amor paternal. Imprevistamente se puso de pie, comentó sentirse mal, le dio las llaves a su hijo mayor y le dijo: “Hacete cargo, me voy a descansar”. No llegó a su cama ya que un ataque cerebral lo demolió instantáneamente. La paradoja del padre conservador que en el momento supremo le da el mando a su hijo revolucionario. Fue sepultado con funerales de estado en el Cementerio de La Recoleta. Es curioso que tenga pocos homenajes en el país, quizá justificado por la falta de limpieza electoral, pero Río de Janeiro, en homenaje a su amistad con el Brasil, le impuso el nombre de General Justo a la importante avenida sobre la que se encuentra el aeropuerto “Santos Dumont”. En Buenos Aires llevaba su nombre una plaza en la que se emplazó la estatua de un oficial que lo seguía, también presidente, Juan Domingo Perón. Se conserva aún su casa en la calle Federico Lacroze.