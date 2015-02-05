CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 31 de Diciembre 2017

31/12/2017 -

CANAL 7

08.30 NICK JR.

11.00 SANTA MISA

12.00 LA PEÑA DE MORFI

15.45 CINE. BAÑEROS 4 - LOS ROMPEOLAS

17.00 CINE. UN GRAN AÑO

18.45 CINE. POSEIDÓN

20.00 SORTEO DE MONO BINGO

20.10 SORTEO DE TÓMBOLA

20.30 CINE. POSEIDÓN (CONTINÚA)

21.00 EL SULTÁN - ADELANTO

22.00 MUSICALES EN AÑO NUEVO

02.00 CINE. DE LADRÓN A POLICÍA

04.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN


AMÉRICA

13.30 CUALQUIERA PUEDE BAILAR

15.00 MAURO, LA PURA VERDAD

17.00 AMÉRICA NOTICIAS

19.00 PONELE LA FIRMA

20.30 LA CORNISA


CANAL 9

15.00 ALERTA COBRA

16.00 CÁMARA LOCA

17.00 ROSA DE GUADALUPE

18.00 IMPLACABLES


TELEVISIÓN PÚBLICA

14.30 COCINEROS ARGENTINOS

16.30 LOCOS POR EL CAMPO

17.00 LOS 7 LOCOS

18.00 EL BUSCADOR EN RED


CANAL 13

16.00 CINE SHAMPOO

21.30 LO MEJOR DE LA FAMILIA


CANAL14

13.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

14.00 SANTIAGO GOLF TOUR

14.30 RECORDANDO

16.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

17.00 BÁSQUET CAPITALINA

18.30 EN VIAJE

19.00 QUIÉN NOS ENTIENDE

19.30 ARABESC

20.00 EL PODIO

20.30 PAYE

21.00 GIGANTES DEL SUR

22.00 PASA EN SANTIAGO

22.30 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA


CANAL 4

14.00 FOLCLUB

15.00 PUNTO DE ENCUENTRO

16.00 MORENA TV

17.00 CINE EXPRESS

19.30 MISA DE LA COMUNIDAD

20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA

21.00 TOP RANKING


PELÍCULAS

CINEMAX

03:31 POR LOS BUENOS TIEMPOS

05:05 EL REY ESCORPIÓN

06:49 MÚSICA, AMIGOS Y FIESTA

08:37 LAS TORTUGAS NINJA

10:14 OPERACIÓN ESCAPE

11:55 BICHOS: UNA AVENTURA EN MINIATURA

13:42 EL HERMANO DE SANTA

15:57 ENEMIGO PÚBLICO

18:30 DOS LOCAS EN FUGA

20:12 MÚSICA, AMIGOS Y FIESTA

22:00 MAGIC MIKE XXI

TNT

03:08 12 AÑOS DE ESCLAVITUD

05:25 TNT BUZZ

06:00 HARRY POTTER Y EL PRISIONERO DE

AZKABAN

08:22 TNT BUZZ

09:27 FROZEN: UNA AVENTURA CONGELADA

11:09 AVIONES

12:40 RATATOUILLE

14:36 MONSTERS UNIVERSITY

16:23 LLUVIA DE HAMBURGUESAS 2: LA VENGANZA

DE LAS SOBRAS

18:02 FROZEN: UNA AVENTURA CONGELADA

19:47 HARRY POTTER Y LAS RELIQUIAS DE LA

MUERTE: PARTE 2

22:00 GODZILLA

00:11 RAMBO: REGRESO

AL INFIERNO

01:44 12 AÑOS DE ESCLAVITUD

TCM

00.05 INVASIÓN

02.21 LOS RÍOS COLOR PURPURA

04.11 TRON

05.47 LA PANTERA ROSA

06.00 XENA: LA PRINCESA

GUERRERA

06.50 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 1)

07.16 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)

07.42 LA NIÑERA

08.08 LA NIÑERA

08.34 XENA: LA PRINCESA

GUERRERA

09.24 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 1)

09.50 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)

10.16 LA NIÑERA

10.42 LA NIÑERA

11.08 TRON

12.52 MOMENTO CRÍTICO

15.17 INTELIGENCIA ARTIFICIAL

17.47 EL JUEZ

19.32 MATRIX

22.00 INVASIÓN

SPACE

01.40 LA MASACRE DE TEXAS: EL INICIO

03:17 THE WHITE STORM: NARCO CRIMEN

06:37 TERRENO SALVAJE

08:42 COBRA

10:26 CONDENA BRUTAL

12:35 LOS INDESTRUCTIBLES

14:35 EL SORPRENDENTE HOMBRE ARAÑA 2: LA

VENGANZA DE ELECTRO

17:24 60 SEGUNDOS

19:43 CON AIR

22:00 LOS INDESTRUCTIBLES


A DÓNDE IR

CARPA DEL HECHICERO

(CLODOMIRA)

EL LUNES 1º DE ENERO DE 2018, DESDE LAS 20, FRANCO ARROYO, LOS

CAPIS Y LA BANDA ULISERA.

CLUB OLD LIONS

(COSTANERA)

* JUEVES 4 DE ENERO, EN EL 47º FESTIVAL DE LA CHACARERA, RALY

BARRIONUEVO, TANTA, ARIEL CAMAÑO, ÁLVARO OTINETTI, ENTRE

OTROS.

* VIERNES 5, EN EL 47º FESTIVAL DE LA CHACARERA, NÉSTOR GARNICA,

EL VISLUMBRA DEL ESTEKO, DANY HOYOS, DEMI CARABAJAL,

ENRIQUE MARQUETTI, ENTRE OTROS.

* SÁBADO 6, EN EL 47º FESTIVAL DE LA CHACARERA, DÚO COPLANACU,

CUTI Y ROBERTO CARABAJAL LAS SACHAGUITARRAS, KALAMA,

ENTRE OTROS.

UNIÓN DE BELTRÁN

* EL 5 Y 6 DE ENERO SE REALIZARÁ EL FESTIVAL DEL MELÓN. ACTUARÁN

SERGIO GALLEGUILLO, DÚO ORELLANA LUCA, MARCOS Y PABLO,

CARLOS INFANTE, PLANEADOR V, EL CHINITO, PASTOR LUNA, LOS

RAÍCES, DANNY PECCI Y LA RANCHADA.


CINES

SUNSTAR

STAR WARS EPISODIO VIII

(3D):

ACCIÓN, CIENCIA FICCIÓN (+ 13

AÑOS)

14:30 (Cast) 18:00 (Cast) 21:00 (Subt)

00:00 (Subt)

GUERRRA DE PAPÁS 2 (2D):

COMEDIA (ATP)

15:00 (Cast) 17:30 (Cast)

EXTRAORDINARIO (2D):

DRAMA (+ 13 AÑOS)

20:00 (Cast) 22:20 (Subt) 00:40

(Subt)

LA ESTRELLA DE BELÉN

(2D):

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

14:45 (Cast) 17:30 (Cast)

LA LIGA DE LA JUSTICIA

(2D):

COMIC, AVENTURA, ACCIÓN (+ 13

AÑOS) 19:30 (Cast)

FELIZ DÍA DE TU MUERTE

(2D):

TERROR (ATP)

22:10 (Subt) 00:20 (Subt)

EL GRAN SHOWMAN (2D):

DRAMA, MUSICAL (+ 13 AÑOS)

14:30hs (Cast) 17:00 (Cast) 19:30

(Cast) 22:00 (Subt) 00:20 (Subt)

STAR WARS EPISODIO VIII

(2D):

ACCIÓN, CIENCIA FICCIÓN (+ 13

AÑOS)

15:00 (Cast) 18:30 (Cast) 21:30 (Subt)

00:30 (Subt)

EL 31/12/2017 NO HABRÁ FUNCIONES


HÍPER LIBERTAD

LIGA DE LA JUSTICIA APTA

13 AÑOS (COMPAÑÍA DE PADRE O

TUTOR)

CASTELLANO 2D 17:30 (TODOS LOS

DÍAS)

31/01 cerrado

GUERRA DE PAPÁS 2 ATP C/

LEYENDA

CASTELLANO 2D 22:10 (TODOS LOS

DÍAS)

LA ESTRELLA DE BELÉN ATP

CASTELLANO 2D 20:00 (TODOS LOS

DÍAS)

STAR WARS: LOS ÚLTIMOS

JEDI APTA 13 AÑOS (COMPAÑÍA

DE PADRE O TUTOR)

CASTELLANO 2D 16:40 - 19:40 - 22:40

(TODOS LOS DÍAS)

EL GRAN SHOWMAN ATP

CASTELLANO 2D 18:00 - 20:15 - 22:30

(TODOS LOS DÍAS)


PROGRAMACIÓN LUNES 01/01/2018 CANAL 7

10.30 CINE. S.O.S. FAMILIA EN APUROS

12.00 LOS SIMPSONS

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7

14.00 LOS SIMPSONS

14.30 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ?

16.00 ELIF

18.00 MAR DE AMORES

20.00 NOTICIERO 7

21.25 MARCELO ARCE Y LA MÚSICA

DE TODOS LOS TIEMPOS

21.30 EL SULTÁN

23.00 GOLPE AL CORAZÓN

00.10 #HASHTAGVIAJEROS

00.15 STAFF .

 
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