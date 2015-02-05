CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 31 de Diciembre 2017
Por El Liberal
31/12/2017 -
CANAL 7
08.30 NICK JR.
11.00 SANTA MISA
12.00 LA PEÑA DE MORFI
15.45 CINE. BAÑEROS 4 - LOS ROMPEOLAS
17.00 CINE. UN GRAN AÑO
18.45 CINE. POSEIDÓN
20.00 SORTEO DE MONO BINGO
20.10 SORTEO DE TÓMBOLA
20.30 CINE. POSEIDÓN (CONTINÚA)
21.00 EL SULTÁN - ADELANTO
22.00 MUSICALES EN AÑO NUEVO
02.00 CINE. DE LADRÓN A POLICÍA
04.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
13.30 CUALQUIERA PUEDE BAILAR
15.00 MAURO, LA PURA VERDAD
17.00 AMÉRICA NOTICIAS
19.00 PONELE LA FIRMA
20.30 LA CORNISA
CANAL 9
15.00 ALERTA COBRA
16.00 CÁMARA LOCA
17.00 ROSA DE GUADALUPE
18.00 IMPLACABLES
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.30 COCINEROS ARGENTINOS
16.30 LOCOS POR EL CAMPO
17.00 LOS 7 LOCOS
18.00 EL BUSCADOR EN RED
CANAL 13
16.00 CINE SHAMPOO
21.30 LO MEJOR DE LA FAMILIA
CANAL14
13.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
14.00 SANTIAGO GOLF TOUR
14.30 RECORDANDO
16.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
17.00 BÁSQUET CAPITALINA
18.30 EN VIAJE
19.00 QUIÉN NOS ENTIENDE
19.30 ARABESC
20.00 EL PODIO
20.30 PAYE
21.00 GIGANTES DEL SUR
22.00 PASA EN SANTIAGO
22.30 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA
CANAL 4
14.00 FOLCLUB
15.00 PUNTO DE ENCUENTRO
16.00 MORENA TV
17.00 CINE EXPRESS
19.30 MISA DE LA COMUNIDAD
20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA
21.00 TOP RANKING
PELÍCULAS
CINEMAX
03:31 POR LOS BUENOS TIEMPOS
05:05 EL REY ESCORPIÓN
06:49 MÚSICA, AMIGOS Y FIESTA
08:37 LAS TORTUGAS NINJA
10:14 OPERACIÓN ESCAPE
11:55 BICHOS: UNA AVENTURA EN MINIATURA
13:42 EL HERMANO DE SANTA
15:57 ENEMIGO PÚBLICO
18:30 DOS LOCAS EN FUGA
20:12 MÚSICA, AMIGOS Y FIESTA
22:00 MAGIC MIKE XXI
TNT
03:08 12 AÑOS DE ESCLAVITUD
05:25 TNT BUZZ
06:00 HARRY POTTER Y EL PRISIONERO DE
AZKABAN
08:22 TNT BUZZ
09:27 FROZEN: UNA AVENTURA CONGELADA
11:09 AVIONES
12:40 RATATOUILLE
14:36 MONSTERS UNIVERSITY
16:23 LLUVIA DE HAMBURGUESAS 2: LA VENGANZA
DE LAS SOBRAS
18:02 FROZEN: UNA AVENTURA CONGELADA
19:47 HARRY POTTER Y LAS RELIQUIAS DE LA
MUERTE: PARTE 2
22:00 GODZILLA
00:11 RAMBO: REGRESO
AL INFIERNO
01:44 12 AÑOS DE ESCLAVITUD
TCM
00.05 INVASIÓN
02.21 LOS RÍOS COLOR PURPURA
04.11 TRON
05.47 LA PANTERA ROSA
06.00 XENA: LA PRINCESA
GUERRERA
06.50 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 1)
07.16 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)
07.42 LA NIÑERA
08.08 LA NIÑERA
08.34 XENA: LA PRINCESA
GUERRERA
09.24 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 1)
09.50 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)
10.16 LA NIÑERA
10.42 LA NIÑERA
11.08 TRON
12.52 MOMENTO CRÍTICO
15.17 INTELIGENCIA ARTIFICIAL
17.47 EL JUEZ
19.32 MATRIX
22.00 INVASIÓN
SPACE
01.40 LA MASACRE DE TEXAS: EL INICIO
03:17 THE WHITE STORM: NARCO CRIMEN
06:37 TERRENO SALVAJE
08:42 COBRA
10:26 CONDENA BRUTAL
12:35 LOS INDESTRUCTIBLES
14:35 EL SORPRENDENTE HOMBRE ARAÑA 2: LA
VENGANZA DE ELECTRO
17:24 60 SEGUNDOS
19:43 CON AIR
22:00 LOS INDESTRUCTIBLES
A DÓNDE IR
CARPA DEL HECHICERO
(CLODOMIRA)
EL LUNES 1º DE ENERO DE 2018, DESDE LAS 20, FRANCO ARROYO, LOS
CAPIS Y LA BANDA ULISERA.
CLUB OLD LIONS
(COSTANERA)
* JUEVES 4 DE ENERO, EN EL 47º FESTIVAL DE LA CHACARERA, RALY
BARRIONUEVO, TANTA, ARIEL CAMAÑO, ÁLVARO OTINETTI, ENTRE
OTROS.
* VIERNES 5, EN EL 47º FESTIVAL DE LA CHACARERA, NÉSTOR GARNICA,
EL VISLUMBRA DEL ESTEKO, DANY HOYOS, DEMI CARABAJAL,
ENRIQUE MARQUETTI, ENTRE OTROS.
* SÁBADO 6, EN EL 47º FESTIVAL DE LA CHACARERA, DÚO COPLANACU,
CUTI Y ROBERTO CARABAJAL LAS SACHAGUITARRAS, KALAMA,
ENTRE OTROS.
UNIÓN DE BELTRÁN
* EL 5 Y 6 DE ENERO SE REALIZARÁ EL FESTIVAL DEL MELÓN. ACTUARÁN
SERGIO GALLEGUILLO, DÚO ORELLANA LUCA, MARCOS Y PABLO,
CARLOS INFANTE, PLANEADOR V, EL CHINITO, PASTOR LUNA, LOS
RAÍCES, DANNY PECCI Y LA RANCHADA.
CINES
SUNSTAR
STAR WARS EPISODIO VIII
(3D):
ACCIÓN, CIENCIA FICCIÓN (+ 13
AÑOS)
14:30 (Cast) 18:00 (Cast) 21:00 (Subt)
00:00 (Subt)
GUERRRA DE PAPÁS 2 (2D):
COMEDIA (ATP)
15:00 (Cast) 17:30 (Cast)
EXTRAORDINARIO (2D):
DRAMA (+ 13 AÑOS)
20:00 (Cast) 22:20 (Subt) 00:40
(Subt)
LA ESTRELLA DE BELÉN
(2D):
AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)
14:45 (Cast) 17:30 (Cast)
LA LIGA DE LA JUSTICIA
(2D):
COMIC, AVENTURA, ACCIÓN (+ 13
AÑOS) 19:30 (Cast)
FELIZ DÍA DE TU MUERTE
(2D):
TERROR (ATP)
22:10 (Subt) 00:20 (Subt)
EL GRAN SHOWMAN (2D):
DRAMA, MUSICAL (+ 13 AÑOS)
14:30hs (Cast) 17:00 (Cast) 19:30
(Cast) 22:00 (Subt) 00:20 (Subt)
STAR WARS EPISODIO VIII
(2D):
ACCIÓN, CIENCIA FICCIÓN (+ 13
AÑOS)
15:00 (Cast) 18:30 (Cast) 21:30 (Subt)
00:30 (Subt)
EL 31/12/2017 NO HABRÁ FUNCIONES
HÍPER LIBERTAD
LIGA DE LA JUSTICIA APTA
13 AÑOS (COMPAÑÍA DE PADRE O
TUTOR)
CASTELLANO 2D 17:30 (TODOS LOS
DÍAS)
31/01 cerrado
GUERRA DE PAPÁS 2 ATP C/
LEYENDA
CASTELLANO 2D 22:10 (TODOS LOS
DÍAS)
LA ESTRELLA DE BELÉN ATP
CASTELLANO 2D 20:00 (TODOS LOS
DÍAS)
STAR WARS: LOS ÚLTIMOS
JEDI APTA 13 AÑOS (COMPAÑÍA
DE PADRE O TUTOR)
CASTELLANO 2D 16:40 - 19:40 - 22:40
(TODOS LOS DÍAS)
EL GRAN SHOWMAN ATP
CASTELLANO 2D 18:00 - 20:15 - 22:30
(TODOS LOS DÍAS)
PROGRAMACIÓN LUNES 01/01/2018 CANAL 7
10.30 CINE. S.O.S. FAMILIA EN APUROS
12.00 LOS SIMPSONS
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7
14.00 LOS SIMPSONS
14.30 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ?
16.00 ELIF
18.00 MAR DE AMORES
20.00 NOTICIERO 7
21.25 MARCELO ARCE Y LA MÚSICA
DE TODOS LOS TIEMPOS
21.30 EL SULTÁN
23.00 GOLPE AL CORAZÓN
00.10 #HASHTAGVIAJEROS
00.15 STAFF .