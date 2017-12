Familiares de víctimas de Cromañón culpan a la corrupción y al Estado por la tragedia

31/12/2017 -

Un grupo de sobrevivientes, familiares y amigos de las víctimas de la tragedia de Cromañón realizaron un acto en Plaza de Mayo, donde responsabilizaron "al Estado, a la corrupción de los políticos y a la ambición de los empresarios" por la muerte de los 194 jóvenes en el boliche de rock del barrio de Once, en 2004. El grupo leyó un documento en el marco de la profunda tristeza por conmemorarse hoy trece años de lo que consideran "una masacre". A metros de la Catedral porteña y casi en forma simultánea a una misa de la que participaban otros familiares de las víctimas de Cromañón, este grupo de padres y amigos comenzó el evento acompañado por militantes de la Nueva Izquierda MST y del Comunismo Revolucionario y por miembros de otras organizaciones que luchan por justicia en casos en los que está involucrado el Estado. Reconocimiento Tras la actuación de una murga y una radio abierta, los familiares de Cromañón le entregaron un reconocimiento a Paolo Menghini, padre de Lucas Menghini Rey, que falleció en la tragedia ferroviaria de Once; a Laura Ginsberg, familiar de una víctima de Amia y a la Asociación de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, que no se hicieron presentes por el calor intenso. En el documento leído en la Plaza, los familiares de Cromañón afirmaron: "El Estado es responsable. Denunciamos tanto en las movilizaciones, como ante el Poder Judicial y la Legislatura, la connivencia estatal empresarial para crear las condiciones que provocaron Cromañón, y a la vez intentar el pacto de impunidad posterior para sus responsables".