Fotos "Sólo pido que recuerden siempre a David como un héroe", expresó la familia del marino

31/12/2017 -

A un mes y medio de la desaparición del submarino argentino ARA San Juan y de sus 44 navegantes, la familia de David Melián, el santiagueño que formaba parte de la tripulación, comenzó a hacerse la dolorosa idea de que ya no lo verán nunca más. "Sólo pido a la gente que recuerde siempre que mi hermano es un héroe", señaló Yésica Melián, sobre la respuesta que tiene para quienes les manifiestan apoyo, pero también a los que aconsejan a la familia oriunda de la localidad San Andrés (Dpto. Jiménez) que inicie una demanda contra la Armada. Por otra parte, reveló que en la reunión que mantuvieron familiares con altos mandos de la Armada en Puerto Belgrano, los jefes castrenses aseguraron ante el pedido de las familias, que contratarán al afamado rescatista oceánico, el estadounidense Tom Dettweiler, quien halló los restos del Titánic y del submarino israelí INS Dakar, perdido durante más de 30 años. Yésica contó que sus padres Pedro Melián y Francisca Soria, y su hermana Lourdes, participaron del encuentro en Puerto Belgrano. Allí supieron que sólo Rusia está colaborando con la Armada Argentina para tratar de localizar el navío cuyo último contacto fue el 15 de noviembre. "Las familias sugirieron traer al que descubrió el Titánic (Tom Dettweiler) y desde el Gobierno dijeron que no habría problemas", comentó Yésica de esa reunión. En el encuentro, los jefes de la Armada también dieron explicaciones de lo que se estuvo haciendo. "Nunca nos va a alcanzar los que nos digan, hay muchas dudas", cuestionó Yésica. Sin embargo, pese a estas dudas y de que hay una investigación por posibles irregularidades en la reparación del ARA San Juan como también una presunta negligencia al dejarlo partir sin estar en condiciones, la familia Melián no hará una demanda. De esa manera, respetarán el pedido que les hizo David Melián en reiteradas oportunidades. "La mayoría de las familias respeta esta posición, solo ocho son querellantes", contó. Yésica dijo que su familia comenzó a hacer el duelo: "Mi madre ya va tomando conciencia por el tiempo que ha pasado, nos estamos haciendo la idea de que no lo volveremos a ver". "Existe la posibilidad de que no los encuentren, mi mamá está ahí en Mar del Plata, pero tiene que entender", expresó con resignación. Confesó que la fiesta de Año Nuevo encontrará nuevamente a la familia dividida (Pedro, Francisca y dos hermanos están en Mar del Plata), y lo peor, sin la presencia de David. "Nunca pasó una fiesta sin nosotros. Ha sido muy difícil. La Navidad ha sido horrible, porque hemos estados solos, mis padres allá, fue muy triste", recordó. Al final, pidió que recuerden a su hermano y sus 43 compañeros como héroes, por el servicio que brindaron a la Patria, custodiando su soberanía y su riqueza ictícola. "Mucha gente se nos acerca y preguntan ‘por qué no le inician juicio (al Estado)’. No entienden que él ha dado su vida por la Patria, por la bandera. Sólo les pido que recuerden siempre que mi hermano es un héroe", expresó.