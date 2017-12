"Estoy muy agradecida porque me atienden muy bien en el Banco Santiago del Estero"

31/12/2017 -

Constancia Luisa Lucero de Tissera aún no puede creer que haya ganado el millón de pesos correspondiente al premio mayor del magnífico sorteo realizado por el Banco Santiago del Estero y Tarjeta Sol. Esta jubilada, oriunda de Córdoba Capital, cree que está viviendo un hermoso sueño. Como todos los días, ayer, Constancia había salido a hacer las compras diarias sin saber la buena nueva en su vida. Cuando regresó a su hogar, en la capital cordobesa, no entendía nada acerca de lo que su hija le estaba contando que había sido la feliz ganadora del premio principal, consistente en un millón de pesos. Casi se desmaya, como también su marido que acababa de enterarse de la hermosa noticia. "Estoy emocionada. Es algo que todavía no caigo. No tengo palabras para expresarme y decirles la alegría y la emoción que me ha dado esta gran noticia", relató, visiblemente emocionada, a EL LIBERAL. "Toda mi familia está contenta. Mi hijo se volvió del trabajo porque mi otra hija le dio la noticia. A mi esposo lo tuvimos que sentar cuando nos avisaron que habíamos ganado un millón de pesos", resaltó. Hay alegría en el corazón de esta ama de casa que crió a sus cinco hijos con amor y el trabajo de su marido en una empresa multinacional, donde hacía doble turno para que la plata alcanzara. "Somos una familia en la que mi esposo siempre ha trabajado y yo he sido ama de casa. Mi esposo siempre trabajó y me dejó al cuidado de mis hijos. Él hacía doble turno en la Coca Cola. Ahora es jubilado. Esa fue nuestra vida, con nuestros cinco hijos. Lo pudimos lograr siempre con lucha, pero siempre nos ayudó Dios", enfatizó. Mejoras en la casa S e r ena a l ha b l a r , Constancia nos contó que nunca bajó los brazos. Dijo que siempre, acompañada por su familia, enfrentó las adversidades y miró hacia adelante, esforzándose siempre por lograr que los sueños de la familia Lucero-Tissera se hagan realidad. El millón de pesos llega en un momento especial de sus vidas. Es que, finalmente, podrán hacer realidad un viejo sueño: mejoras en toda la casa ubicada en Córdoba Capital. "Quiero terminar de arreglar la casa. Eso (por el dinero) nos va a venir muy bien. Para mí es algo muy grande este premio. Dios ha querido que reciba este premio. Realmente, es un bendición haberlo ganado", remarcó a EL LIBERAL. Tiene cinco hijos, tres de ellos casados y dos solteros que viven con ella. Tiene cuatro nietos varones "y viene otro varoncito más en camino", anuncia con un amor inconmensurable y anuncia que "el niño nacerá en febrero. Estamos felices." Agradecida con el BSE Constancia es una persona agradecida con la vida y con todas aquellas personas que le han posibilitado tener felicidad. En ese sentido, no tiene palabras para definir la excelente atención que recibe, cuando va a realizar gestiones en la sucursal del Banco Santiago del Estero (las efectúa en la que está ubicada sobre General Alvear) en la capital cordobesa. "Estoy muy agradecida porque siempre me atendieron muy bien en la sucursal del Banco Santiago del Estero en Córdoba. Siempre fueron muy cordiales conmigo. Siempre he sido muy bien atendida por todos los empleados. Es gente muy preparada y muy buena, no solamente conmigo sino con todas las personas que vamos", ponderó en su entrevista con EL LIBERAL. "He hecho compras con la Tarjeta Sol. Lo que tenía lo invertía para tener algo en nuestra casa. Estoy muy agradecida. Muchísimas gracias y bendiciones para todos. Que tengan un feliz Año Nuevo como yo lo voy a tener también y más aún con esta bendición que me ha otorgado el Banco Santiago del Estero", remarcó Constancia, una mujer que ama a Dios por sobre todas las cosas y siente que a esta altura de su vida ha sido bendecida. Cons t anc i a de s t a - có que seguirá con su vida normal, disfrutando de las pequeñas y grandes cosas que le brinda la vida a diario.