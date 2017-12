Agente penitenciario asesinó a tiros a su ex y a su familia

31/12/2017 -

Un agente del Servicio Penitenciario de Santa Fe fue detenido por haber asesinado a balazos a su ex pareja, a la hija de ésta, a su ex suegra, a su ex cuñada y a otro hombre en un hecho ocurrido en un barrio de la capital santafesina.

El autor de la masacre fue identificado como Facundo Solís, personal del Servicio Penitenciario de esa provincia, que revistaba en el Grupo de Operaciones Especiales Penitenciarias.

Su ex mujer fue identificada como Mariela Noguera, quien murió a consecuencia de varios disparos de pistola.

Tras atacar a Noguera, en una vivienda de Monseñor Zaspe al 4.100, Solís se dirigió a una casa de la misma cuadra donde residía la madre de ella.

De acuerdo con los investigadores, allí, mató a balazos a su ex suegra, su ex cuñada, la hija de su ex pareja y al novio de ésta, y además hirió a un hijo de la primera víctima, quien se encontraba internado.