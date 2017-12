Djokovic se bajó de Doha, por lesión

Fotos INCONVENIENTE Novak Djokovic volverá a estar inactivo

El serbio Novak Djokovic, que iba a reaparecer el pasado viernes en una exhibición en Abu Dhabi, pero desistió por una molestia en el codo, anunció ayer que tampoco podrá jugar en el ATP 250 de Doha, primer torneo oficial del calendario.

Djokovic, ex número uno del ranking y que tenía que defender el título en el certamen qatarí, explicó: "La situación de mi codo no mejoró. Todavía siento dolor y por eso debo retirarme del torneo de Doha. Lamento mucho no poder jugar frente a mis fans ahí. Disfruté mucho de este ATP, de los partidos y de la final del año pasado frente a Andy (Murray)".

Paciencia

"Nole" Djokovic, de 30 años y actual 12º del ranking, advirtió que regresará a las pistas cuando se sienta bien físicamente, por lo que dejó la duda sobre si llegará al Abierto de Australia, primer Grand Slam del año, que comenzará el 15 de enero.

Por ahora con los médicos "decidimos seguir el tratamiento y sólo cuando esté al ciento por ciento podré volver. Gracias a todos por entenderme y por su paciencia", escribió el serbio en su página oficial.

Djokovic no juega desde julio de 2017 por esa lesión en el codo. En este año, el europeo ganó dos torneos, Eastbourne y Doha, ambos a principios de la temporada, y luego no volvió a festejar.