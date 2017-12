Machuca, feliz por volver al club

Fotos JONATAN MACHUCA, base armador cordobés.

31/12/2017 -

Jonatan Machuca habló con EL LIBERAL aseguró estar feliz por el regreso a Olímpico de la mano de Capelli.

"Estoy muy contento por volver a Santiago, a un club que quiero mucho y que me ha dado tanto en lo basquetbolístico y en lo humano. Con Capelli he hablado poco, me ha comentado lo que quiere que haga. Seguramente ya hablaré más con él cuando llegue a Santiago", comentó el base armador cordobés.

Consultado por su paso por Deportivo Ancud de Chile, opinó: "El balance ha sido muy bueno. La verdad que me fue mucho mejor de lo que esperaba. Tuve la posibilidad de jugar muchos minutos, de poder agarrar la confianza que no la venía teniendo. Estoy muy contento por eso, pero también un poco triste a la vez porque me hubiese gustado poder terminar la temporada acá, pero salió esta oferta muy buena y quería volver a la liga y poder aprovechar esta oportunidad".

Por último, habló de sus nuevos compañeros. "No he jugado con ninguno de los integrantes del plantel. Los conozco solamente de haber jugado en contra. Por lo que sé y por lo que me han dicho, yo creo que el que me puede llegar a facilitar la adaptación es Maxi Stanic. Ya iré conociéndolos cuando vaya para allá", indicó "Joni", que mañana arribará a la provincia para empezar a preparar el debut.