Capelli: "Ojalá que la gente confíe en el equipo nuevamente"

Fotos PRESENTACIÓN. Adrián Capelli habló en conferencia de prensa, acompañado por Oscar Ledesma Abdala.

31/12/2017 -

Adrián Capelli pisó suelo santiagueño y empezó a vivir un nuevo desafío en su carrera como entrenador con sensaciones reconfortantes.

"Primero quiero agradecer al club, a su presidente y a toda la comisión directiva por haber confiado en mi trabajo. La verdad que tengo una alegría muy grande por el hecho de llegar a un club con las aspiraciones que tiene el Ciclista Olímpico y por el plantel que se ha conformado. Sinceramente me pone muy feliz, me llena de orgullo. Voy a hacer todo lo posible de poner al club donde realmente se merece", comentó el entrenador juninense en el inicio de la conferencia de prensa.

Capelli habló de la afición bandeña y de la necesidad de recomponer el vínculo. "La mayoría de las veces que he venido, siempre el hecho de la gente me ha llamado mucho la atención, con esa cancha llena y con ese aliento. Ojalá que la gente confíe en el equipo nuevamente. Si todos, cada uno en su función, pone su granito de arena, va a ser fundamental para que tengamos ese plus para poder competir con todos los equipos de igual a igual", explicó convencido.

"Después de la confirmación, he mirado muchos partidos, he charlado con muchos jugadores y también con el cuerpo técnico, pero siempre digo que me gusta escuchar y tener una idea antes de arrancar con el equipo. Y después, me gusta conocerlos. Como entrenador me gusta que el jugador se sienta respaldado, que esté conforme, que vaya a su trabajo y que eso no sea una carga. Acá tenemos que pensar siempre en Olímpico, no tenemos que pensar en uno o el otro. Y si nosotros como grupo nos podemos poner fuertes y la gente nos acompaña, seguramente vamos a conformar un buen equipo y vamos a salir de la situación que hoy por hoy nos toca estar", agregó.

La llegada de Machuca

Consultado por la llegada de Jonatan Machuca en reemplazo de Vicent Simpson, explicó: "A mí particularmente me gustan esos jugadores que están identificados con el club y está a la vista que la gente lo quiere mucho y eso me pone muy feliz, pero no solamente por eso sino porque estaba claro que en el caso puntual de Maxi (Stanic) necesitaba otro descanso para que nos pueda dar minutos de calidad. Y me parece que Joni era el jugador indicado".

Con respecto al regreso de Guillermo Díaz por Michael Jackson, señaló: "En su paso por el club había quedado muy bien con sus compañeros. Y lo que yo veía que en el caso de Jackson era un jugador que iba mucho hacia adentro y nosotros necesitábamos un jugador que nos abra un poco más la cancha. Por suerte se pudo lograr que Guillermo vuelva".

Capelli tiene en claro que su labor demandará tiempo. "Estoy muy contento, con muchas ilusiones y ojalá que podamos lograr esa química como equipo. A pesar de que el 2 estamos entrenando, el 3 ya estamos viajando y el 5 ya estamos jugando, seguramente nos va a llevar un tiempo, pero no tengo dudas de que lo principal de todo es que hay material para trabajar y para poder salir de la situación que está hoy Olímpico", indicó.

Por último, habló de lo que le generó ver el video de Justin Williams preparando la vuelta. "Realmente muchísima alegría. Apenas fui confirmado como entrenador, una de las primeras personas con las que intercambié mensajes fue con el médico para saber en qué período estaba de la recuperación y me dijo que se había ido muy bien, pero que había que evaluarlo a la vuelta, que es lo que se va a hacer ahora. Después, hablé también con su agente y me pasó un par de videos más donde se lo ve muy bien, trabajando, con muchas ganas. Eso es una tranquilidad. Ustedes conocen mejor que yo, porque ya hace un tiempo que Justin está acá, de lo importante que es para el equipo", concluyó.