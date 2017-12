Ginóbili: "Me celebran todo porque soy un viejo de 40"

Fotos CONFIANZA. "Manu" Ginóbili habló de las dos acciones para ganar el partido que protagonizó ante Boston y Dallas.

31/12/2017 -

El astro argentino Emanuel Ginóbili asumió ayer que el reconocimiento que recibe durante su 16ª temporada consecutiva con San Antonio Spurs se debe a su condición de "viejo de 40" años.

"Cuando miro las cosas que dicen sobre lo que hago en el equipo, me parece que me celebran todo porque soy un viejo de 40. Si hago diez puntos es la hazaña del viejo de 40 y si hago dos puntos es porque ‘bueno, qué querés, tiene 40’. Es un momento en el que está todo bien", consideró.

"Manu" demostró a lo largo de la campaña en curso una sorprendente vigencia en el mejor básquetbol del mundo, con actuaciones decisivas desde la banca como las que protagonizó recientemente ante Boston Celtics y Dallas Mavericks, que terminaron en victorias para los Spurs con certeros lanzamientos sobre la chicharra del final.

"La verdad es que tuve un mes muy prolífico por decirlo de alguna manera. Las cosas empezaron a salirme mejor, me sentí bien y eso me permite disfrutar este presente", aseguró en su habitual columna que escribe para el diario La Nación.

"Pero me parece que algunas cosas que me pusieron más en el centro de la escena, con esas dos acciones para ganar el partido (ante Boston y Dallas), se dieron simplemente porque entraron. El tiro con Celtics fue malo y entró; además en una situación normal yo no tomo ese lanzamiento, eso es trabajo de Kawhi (Leonard). Y en el partido con Dallas me tocó otra vez tener la última bola, por las mismas circunstancias", matizó.

Ginóbili, cuatro veces campeón de la NBA (2003, 2005, 2007 y 2014), disputó 30 partidos en la actual temporada, con un promedio de 20,9 minutos; 8,5 puntos; 2,4 asistencias y 2,3 rebotes.

"Y ahora hay gente que quiere que esté en el Juego de las Estrellas. ¡Están locos! Es incomprensible", concluyó el argentino campeón olímpico en los Juegos de Atenas 2004.