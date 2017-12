Acusan a comerciante de amenazar a su ex y quitarle los muebles

Fotos FISCAL. En el caso intervino el Dr. Marcelo Sgoifo.

LAS TERMAS, Río Hondo (C) Un comerciante fue denunciado por su ex pareja, luego que este se apersonara en la vivienda donde mora la damnificada, para insultarla. No conforme con ello, le sacó los muebles, y la amenazó con ‘dejarla en la calle’.

El grave hecho de violencia ocurrió en una vivienda ubicada en zona conocida como ‘El Tabique’, cuando -de acuerdo a lo expuesto por la denunciante- Juliana Ayelén López (de 22 años), se encontraba en su casa y fue sorprendida por su ex pareja, un comerciante identificado como Damián Semenzato de 31 años.

Según reveló la víctima, el acusado se encontraba en compañía de cuatro sujetos- de los cuales tres son familiares, y un empleado del denunciado- y sin mediar palabras comenzó a insultarla, hasta intentar agredirla, pero fue contenido por sus cómplices.

De acuerdo a lo expuesto por la víctima, el comerciante le lanzó algunos improperios, y mientras tanto los otros acompañantes del hombre cargaron los muebles y otros elementos de la casa, y se retiraron.

La joven agregó en su denuncia formulada en la oficina del Menor y la Mujer, que el denunciado le habría manifestado que le sacaría todo hasta dejarla en la calle. Tras tomar el testimonio, se dio conocimiento al fiscal Dr. Marcelo Sgoifo.