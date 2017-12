Fotos Qué opinan las santiagueñas sobre el tema

31/12/2017 -

Graciela: "Hoy ha y que tener mucho cuidado" ‘Lamentablemente, lo que antes era una galantería hoy se ha convertido en grosería, ofensa y ataque, en la mayoría de los casos. Antes las mujeres lo tomábamos como un mimo al alma, alimentaba nuestra autoestima. Hoy debemos cuidarnos porque detrás de lo que te dicen puede haber intenciones impensadas. Hay miradas o gestos que te ofenden, no son sólo las palabras. Pero las chicas que se sientan ofendidas por la acción de un hombre, que la consideren denigrantes para el género, deben denunciarlo en el momento. Creo que no sirven aquellas denuncian que se hacen cuando conviene. No me sirve lo de las mujeres, famosas generalmente, que denuncian acoso o abuso años después, y que no lo hicieron en su momento porque podían perder un trabajo. Yo pienso que la ofensa contra el género, está por encima de cualquier conveniencia".

Silvia : "Hay mucha confusión de val ores ’ ‘Hay piropos y piropos. Hay los que los son galantes y otros que son francamente agresivos. Tengo una posición que podría ser interpretada como muy machista, porque creo que existe cierta exacerbación de que todo lo que hace el hombre es agresivo para la mujer porque prevalece la cultura patriarcal. A lo mejor sea cierto, pero no lo percibo de esa manera, pero hay quienes tienen esa percepción de lo que es la relación hombre-mujer, como que el hombre busca siempre avasallar, dominar, agredir. Es cierto que hay de todo un poco, hoy se nota que hay hombres que están más agresivos, y también que las mujeres estamos mucho más sensibles o susceptibles. Es un fenómeno de dos puntas, no se puede pensar una cosa sin la otra. Creo que con esta cuestión de la agresión a la mujer, se están afectando aspectos estructurales de la vida social y llegamos al punto de judicializar situaciones particulares".

Daniela: "Hay límites que los hombre no deben pasar" "Hay un límite que se cruza desde el piropo hacia la falta de respeto. El halago no es lo mismo que las groserías que lanzan los hombres a las mujeres. No lo veo mal al halago propiamente dicho, pero sí a los agravios. Las mujeres tenemos derecho a caminar libres por la calle, sin sentirnos incómodas, acosadas o agredidas, porque aunque muchas veces las palabras sean bonitas, quizás no las queremos escuchar de quien viene. Vivimos en una sociedad en la que se ha naturalizado el piropo, y por ende, las groserías".