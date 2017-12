Macri y el gobernador de Neuquén analizaron inversiones en esa provincia

Fotos FONDOS. Hay compromisos por 15.037 millones de pesos de 21 empresas que desarrollarán 40 proyectos.

El presidente Mauricio Macri se reunió con el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, para analizar las inversiones que se llevarán adelante en la provincia patagónica, que se ubica como el segundo distrito en mayor cantidad de dinero a desembolsar por empresas principalmente del rubro petrolero.

El encuentro se llevó a cabo en el Cumelén Country Club de la ciudad de Villa La Angostura, en donde el mandatario se encuentra descansando desde el pasado lunes 25 de diciembre.

Durante alrededor de una hora, el jefe de Estado y el dirigente del Movimiento Popular Neuquino (MPN) analizaron la situación de la provincia, particularmente en lo que se refiere a la llegada de inversiones productivas.

En ese sentido, hicieron un repaso por los datos oficiales en los que, según la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, Neuquén es la segunda provincia con mayor cantidad de dinero comprometido para inversiones.

Desde la llegada del líder del PRO a la Casa Rosada, el distrito patagónico cuenta con compromisos por 15.037 millones de pesos de 21 empresas que desarrollarán 40 proyectos.

El principal rubro es el de petróleo y gas, que se lleva 14.300 millones de dólares, seguido por servicios públicos, minería y energías renovables.

Relación

Macri y Quiroga mantienen un buen vínculo y se han mostrado juntos en reiteradas oportunidades, a tal punto que el gobernador contó que suele dialogar con el mandatario.

"Desde el momento en que tengo su teléfono y él tiene el mío, cuando le mando un mensaje me contesta y cuando entra en mi provincia por gestiones oficiales o a vacacionar, me avisa y me llama", contó hace algunos días Gutiérrez.

Descanso

El Presidente arribó a la ciudad neuquina de Villa La Angostura el pasado lunes acompañado por la primera dama, Juliana Awada, y la hija de ambos, Antonia Macri, para pasar el fin de año allí y tomarse unos días de vacaciones antes de encarar un 2018 que estará marcado por la Presidencia argentina del G20.